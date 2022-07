Alege o certificare ISO eliberata de o agentie de incredere

De fiecare data cand vorbim despre o firma si vrem sa alegem pentru aceasta produse si servicii, ne dorim ceva de o calitate cat mai buna. Numai in acest fel putem la randul nostru sa oferim mai departe calitate, fie prin bunuri de consum sau servicii pe care le cream si le oferim consumatorilor. Indiferent de domeniul de activitate in care am opera, este important sa dam dovada de promptitudine, profesionalism si capacitatea de a intelege si satisface cat mai bine necesitatile si cerintele clientilor.

In cadrul oricarei afaceri de urmaresc doua aspecte esentiale: cresterea si dezvoltarea constanta a acesteia alaturi de evitarea situatiilor de criza care sa provoace intarzieri in productie si pierderi financiare, de personal si in calitate. In acest fel, un rol important il joaca, printre multe altele si certificarile ISO, care pot fi obtinute de orice firma, din orice domeniu de activitate. Aceste certificari, care sunt de mai multe feluri si ating in acest fel mai multe puncte esentiale din cadrul oricarei afaceri, se pot obtine de la firme se ocupa cu asta, numite in principiu Organism National de Certificare, care sunt acreditate de Organizatia Inetrnationala de Standardizare pentru a dezvolta aceste sarcini.

Printre cele mai comune si mai dorite standarde se afla cel al managementului calitatii, care este specific in cele mai multe domenii de activitate si care face referire la capacitatea unei firme de a asigura consumatorii dar si alte entitati de calitatea produselor si serviciilor oferite publicului precum si de calitatea angajatilor, echipamentelor, tehnicilor si solutiilor utilizate in acest sens. Mai bine spus, o data ce o firma indeplineste aceste conditii si o poate dovedi, devine eligibila pentru a primi certificarea ISO 9001, ca cea despre care este vorba in acest exemplu.

Pot fi enumerate numeroase avanataje aduse de una sau mai multe certificari ISO, dupa cum urmeaza:

pastrarea pozitiei de piata si incadrarea in noi nise de piata;

imbunatatirea imaginii organizatiei si plasarea acesteia pe piata concurentiala intr-o pozitie avantajoasa;

coordonarea si conducerea activitatii intregii organizatii intr-un mod planificat si sistematic, conform principiilor managementului calitatii;

cresterea increderii partenerilor de afaceri (clienti, furnizori, colaboratori) in serviciile si produsele oferite, precum si in respectarea conditiilor contractuale asumate;

cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor acestuia, generand incredere

confirma partenerilor (clienti, furnizori, colaboratori) ca societatea functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international;

crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a proceselor interne;

imbunatatirea performantei produselor si serviciilor livrate clientilor;

avantaje economice generate de scaderea ponderii produselor defecte, scaderea clientilor ce migreaza catre alte companii si scaderea nemultumirilor clientilor;

adaptarea activa si sistematica la modificarile conditiilor pietei;

transparenta si eficienta proceselor interne ale organizatiei;

indeplinirea conditiilor de participare la licitatii.

Acest din urma aspect este urmarit de multe companii care ofera in special servicii, precum in constructii, unde se realizeaza licitatii pentru proiectele mari. In cele mai multe cazuri, nici macar nu se iau in calcul firmele participante care nu detin certificarile necesare. Si exista si situatii in care aceste licitatii apar pe ne asteptate si exista multe forme care vor sa participe si astfel, cauta agentii care sa le poata oferi in timp util certificarile necesare daca se considera ca indeplinesc conditiile necesare. In aceste sens, trebuie alese cu atentie aceste agentii, unele eliberand certificarile in timp foarte indelungat si pe deasupra, si la preturi mai mari decat ar trebui.

Exista de asemenea si firme care ofera certificari ISO dar care nu sunt acreditate si astfel, nerecunoscute atat la nivel national cat si internetional de foarte multe companii. Este bine sa nu cadem in aceasta capcana si sa platim degeaba taxele percepute. Desigur, acest lucru se poate observa doar daca este cerut certificatul de standardizare, un document care atesta ca o firma detine un anumit standard ISO. Iar acest lucru este desigur, comun atunci cand se inchieie contracte importante intre doua sau mai multe firme, ca si parteneri, vanzatori si clienti sau furnizori precum si in cazul licitatiilor publice, mai sus mentionate.

Inainte de a fi acreditata de Organizatia Internationala de Standardizare, o firma organism de certificare este mai intai acreditata de catre Organismul National de Acreditare. Astfel, pentru a face o alegere corecta este bine sa aflam daca firma la care dorim sa obtinem ceritificarea este acreditata in acest sens. De asemenea, este bine sa fie una cat mai cunoscuta si recomandata atat de alte institutii cat si de alti consumatori, firme si companii care au apelat la serviciile pe care le ofera. In acest fel, stim ca si noi vom putea obtine rapid si la un pret bun standadele ISO dorite. Si cum numele organismului de la care am obtinut certificarea, si acest lucru reprezinta un avantaj daca acel organism este cunoscut si de clienti sau de posibilii angajatori.

Diferentierea de concurenta pe o anumita piata este un mare avantaj pentru orice firma, avand posibilitatea de a se face cunoscuta mai usor si de a atrage mai multi clienti. In acest fel, apar si mai multe prospecte de dezvoltare si de intrare pe alte piete de vanzare dar si de cumparare, de unde se pot obtine materii prime si alte produse de care este nevoie in productia cu care se ocupa.

Un organism de certificare bun se poate ocupa de aproape toate aspectele necesare in obtinerea unei certificari, chiar si de intocmirea documentelor necesare, in conditiile in care clientii le pun la dispozitie pe cele necesare initial.