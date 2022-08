Alege un pachet de servicii SEO, iar site-ul tau va deveni mai vizibil in Google!

Antreprenorii care isi doresc sa se bucure de rezultate optime in mediul virtual pe termen lung au posibilitatea de a investi in servicii SEO. Acestea reprezinta o cale sigura catre succes in online, atat pentru business-urile mici, cat si pentru cele medii sau mari. Magazinele digitale, precum si site-urile de prezentare a unor servicii, au sansa de a ajunge pe prima pagina din Google cu ajutorul demersurilor facute de catre o agentie SEO.

Specialistii in domeniu stiu cum sa implementeze corespunzator un pachet de servicii SEO (Search Engine Optimization), astfel incat sa stimuleze traficul organic pentru site-ul in cauza, dar si cum sa imbunatateasca experienta utilizatorilor (UX) pe paginile navigate. Rezultatul acestui proces consta in cresterea ratei de conversie si, implicit, a veniturilor obtinute din respectivul business.

Ce inseamna mai exact cresterea ratei de conversie?

Se poate spune ca rata de conversie a crescut atunci cand un numar cat mai mare de utilizatori care se afla in cautarea unui produs sau a unei oferte de servicii isi schimba statutul din potentiali clienti in cumparatori efectivi. Pentru ca au gasit produsele sau serviciile de care aveau nevoie, se incheie o tranzactie digitala, fapt care duce la cresterea incasarilor pentru respectiva afacere.

Serviciile SEO reusesc in timp sa creasca vizibilitatea unui site in Google, cel mai utilizat motor de cautare din prezent. Agentiile de profil urmaresc aducerea site-urilor din portofoliu pe prima pagina din lista de rezultate Google (SERPs) si reusesc acest lucru prin targetarea anumitor cuvinte cheie si expresii de cautare.

Iata ce servicii SEO ofera o agentie cu experienta, asa cum este iAgency.ro:

realizarea unui audit al site-ului, in care se depisteaza erorile tehnice si se gasesc metode de rezolvare a acestora;

efectuarea unui research de keyword-uri;

dupa caz, crearea sau modificarea arhitecturii existente a site-ului;

optimizarea on-page a site-ului (crearea de continut adaptat specificului site-ului, care sa cuprinda si cuvintele cheie relevante);

optimizarea off-page (crearea de backlink-uri pe site-uri cu autoritate);

monitorizarea permanenta a traficului si a concurentei etc.

Din pacate, chiar daca rezultatele obtinute sunt uimitoare, nu toate persoanele inteleg in ce consta intr-adevar pachetul de servicii SEO oferit de catre o agentie. De exemplu, multi dintre clientii care contacteaza pentru prima data o agentie SEO isi doresc sa obtina rezultate de pe o zi pe alta, fapt care este imposibil de realizat. Prin intermediul demersurilor la nivel SEO, un site poate obtine rezultate notabile dupa cateva luni de activitate, deoarece acest proces este unul complex.

Chiar daca rezultatele nu se obtin intr-un timp scurt, ele sunt de durata, fapt care nu se poate spune despre alte tehnici de marketing, asa cum cum campaniile PPC.

servicii SEO

Specialistii SEO sunt atenti la fiecare schimbare facuta de Google!

Acest motor de cautare face update-uri destul de frecvent, iar atunci cand algoritmii se modifica, specialistii in domeniu fac tot posibilul pentru ca business-urile de care se ocupa sa nu fie penalizate.

Din pacate, nu exista o metoda universal valabila, multe modificari facute de Google fiind deseori ambigue, fapt care ii poate pune in dilema chiar si pe specialisti. Cu toate acestea, experienta ii ajuta de fiecare data sa faca fata la provocari si sa gaseasca cele mai bune solutii pentru clientii lor!