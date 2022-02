Primul sezon din All of Us Are Dead a fost modul perfect de a introduce abonații platformei Netflix către un alt tip de conținut plin de groază și care a oferit o ieșire în evidență față de celelalte seriale zombie extrem de populare ale Netflix, precum Kingdom. Cu toate acestea, serialul va reveni pentru un al doilea sezon pe Netflix? Este încă prea devreme pentru a spune, dar vom discuta tot ce știm despre All of Us Are Dead sezonul 2 online subtitrat mai jos.

All of Us Are Dead este un serial sud-coreean cu zombie. După ce a descoperit că fiul său a suferit agresiuni brutale și necruțătoare la școală, profesorul de științe Lee Byeong-Chan dezvoltă un virus care să-i dea puteri speciale. În schimb, îl transformă pe băiat într-un zombie. Când acest virus începe să se răspândească în cadrul liceului Hyosan, un grup de elevi se află în mijlocul unei apocalipse zombie.

După premiera primului sezon, serialul a primit un răspuns pozitiv. Atât criticii, cât și fanii au lăudat serialul pentru tematica sa, pentru execuție, precum și pentru narațiune. Deci, dacă ați urmărit primul sezon și doriți să știți dacă All of Us Are Dead Sezonul 2 subtitrat va apărea, noi ți-am pregătit toate informațiile de care ai nevoie mai jos.

All of Us Are Dead Sezonul 2 – Data lansării

Primul sezon din All of Us Are Dead a avut premiera pe 28 ianuarie 2022 pe Netflix. Acesta este compus din 12 episoade de 53-72 de minute. În ceea ce privește lansarea sezonului doi, iată ce știm.

Nici directorii Netflix, nici producătorii serialului nu au confirmat evoluția către un All of Us Are Dead Sezonul 2. Cu toate acestea, consumul filmelor și serialelor de tip sud-coreean a cunoscut o creștere uriașă în ultimii ani. Țara a devenit o figură în divertisment cu succesul colosal al unor nume precum BTS, filmul Parasite și seria Round 6. Drept urmare, All of Us Are Dead avea deja o bază de fani înainte de a debuta.

Acesta nu este în niciun caz primul proiect aparținând subgenului zombie care a ieșit din Coreea de Sud. „Train To Busan” a avut premiera în 2016. „Doomsday Book” (2012), „Horror Stories” (2012) și „The Zombie Neighbor” (2010), întâmplător, au debutat înainte de asta. Iar Netflix este distribuitorul lui „Kingdom”, o dramă coreeană istorică cu zombie.

All of Us Are Dead este una dintre cele mai recente adăugiri la această colecție. Webtoonul a fost realizat între 2009 și 2011. Deși materialul sursă are limitări, creatorii serialului s-au extins deja și au dezvoltat povestea originală pentru primul sezon. În acest fel, nu există niciun motiv pentru care povestea să nu continue într-un sezon doi.

În cele din urmă, numărul de vizualizări este ceea ce determină succesul unui serial pe o platformă de streaming. Dacă All of Us Are Dead reproduce succesul unui serial precum „Kingdom”, există o șansă legitimă ca All of Us Are Dead Sezonul 2 să apară online subtitrat. Iar dacă se va întâmpla acest lucru, publicul se poate aștepta ca cel de-al doilea sezon din All of Us Are Dead să debuteze la începutul anului 2023.

All of Us Are Dead Sezonul 2 – Distribuție

Primul sezon din All of Us Are Dead îi are în rolurile principale pe Ji-hu Park (Nam On-jo), Chan-Young Yoon (Lee Cheong-san), Yi-Hyun Cho (Choi Nam-ra), Park Solomon (Lee Su-hyeok), In-so Yoo (Yoon Gwi-nam) și Kyoo-hyung Lee (Song Jae-il). În mod similar, din distribuția seriei mai fac parte Ahn Seung-Kyoon (Oh Joon-young), Lim Jae-Hyuk (Yang Dae-su), Ha Seung-Ri (Jang Ha-ri), Lee Eun-Saem (Park Mi-jin), precum și Byeong-cheol Kim (Lee Byeong-chan).

În cel de-al doilea sezon, este puțin probabil ca Ahn Seung-Kyoon și Byeong-cheol Kim să apară, deoarece personajele lor respective sunt moarte. Excepție făcând poate în scene de tip flashback. După toate cel întâmplate în serial, nici personajul lui Chan-Young Yoon nu ar trebui să-și mai facă apariția fiindcă este mort. Dar, nu am fi surprinși dacă personajul ar apărea în al doilea sezon. Restul distribuției își va relua probabil rolurile și li se vor alătura noi membri.

All of Us Are Dead Sezonul 2 – Poveste

După cum puteți vedea la sfârșitul primului sezon din All of Us are Dead, guvernul a decis să bombardeze orașul în care s-a răspândit virusul și, odată cu asta, a ajuns să extermine aproximativ 60.000 de oameni, între zombie și posibili „asimptomatici” ai virusului.

După aceea, trec patru luni, iar supraviețuitorii rămân în carantină în oraș. Printre toate acestea, unele evenimente ar putea fi explorate într-un al doilea sezon.

Primul este faptul că fiul și soția transformată a profesorului de științe au fost duși la școală de către guvern, deoarece au fost primii infectați de virus. Acest lucru stabilește cu siguranță precedente pentru un complot axat pe studiul și găsirea leacului pentru mutația prin virus.

Un alt posibil eveniment care poate fi explorat este problema oamenilor infectați care au devenit hibrizi. În cele din urmă, vedem adolescenții supraviețuitori mergând să-l viziteze pe colegul hibrid, care ajunge să dezvăluie că există mulți alții ca ea, care în acest caz se hrănesc numai cu alți zombie și cadavre.

Nu există nimic care să împiedice declararea unui război între acest nou mod de viață și un guvern/societate speriată sau că această „nouă specie” este într-adevăr responsabilă pentru un nou haos care, de data aceasta, afectează întreaga țară.

Oricum, după cum puteți vedea, subiectul nu este ceea ce lipsește companiei Netflix, ci totul depinde de gradul de popularitate pe care-l va atinge serialul pentru a recurge la filmarea lui All of Us Are Dead Sezonul 2 online subtitrat pe care-l așteptăm cu toții.