Altered Carbon sezonul 2 începe pe 27 februarie, a dezvăluit Netflix. Serialul sci-fi, bazat pe romanele lui Richard K Morgan, revine la doi ani după ce primul sezon a fost lansat pe Netflix, iar de această dată îl are pe Anthony Mackie în locul lui Joel Kinnaman ca personaj Takeshi Kovacs.

Dacă urmăriți serialul, veți ști deja că, personajele din acest univers isi pot schimba forme fizice, cu conștiința lor mișcându-se între corpuri. Acest proces este cunoscut sub numele de „remaniere”. Este, fără îndoială, destul de util dacă ești producător TV și vrei să schimbi un nou actor principal strălucitor pentru sezonul următor.

Iată teaser-ul pe care Netflix l-a publicat astăzi pe Twitter:

Your re-sleeving is now complete. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh

— Altered Carbon (@AltCarb) January 21, 2020