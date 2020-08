Amazon dezvaluie serviciul si bratara Halo

Gigantul din domeniul e-commerce ataca domeniul bratarilor fitness, insa cu o oferta de abonament si un aparat fara ecran. Dispozitivul va fi lasat pentru moment doar in Statele Unite ale Americii.

Amazon nu se multumeste doar cu numararea numarului de pasi efectuati zilnic. Este anuntul facut cu mare pompa de catre gigantul in e-commerce cu ocazia prezentarii a unei aplicatii de sanatate botezate Halo si a bratarii fitness Halo Band.

Un abonament care te constrange

Modelul comercial este surprinzator deoarece este vorba despre un abonament care mai degraba te constrange care nu este asociat cu Amazon Prime. Aparatul costa 99,99 dolari si este livrat cu sase luni de utilizare inclusa. Dincolo de asta, abonamentul costa in jur de 3,99 dolari pe luna. Cu toate acestea o oferta pre-lansare o propune la un pret de 64,99 dolari cu sase luni de utilizare.

Scanarea corpului in 3D

O alta originalitate este faptul ca bratara nu are un ecran si ca nu transmite notificari in mod constant. Tariful poate parea putin cam ridicat ceea ce ii poate descuraja pe sportivi sa o foloseasca. Insa, este rezistenta la apa, la o adancime de maxim 50 de metri, contine un accelerometru si doua microfoane. Un LED va servi drept martor luminos. Functia Body iti va scana corpul in 3D cu scopul de a masura grasimea corporala. Si Tone va analiza tonul vocii pentru a-ti cunoaste starea emotionala.