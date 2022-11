Amazon lansează Prime Video Mobile Edition, noul abonament ultra ieftin lansat exclusiv în India

Amazon a creat un nou plan de acces la Prime Video, foarte ieftin, pentru a concura cu Netflix și Disney+. Capcana este că, cel puțin deocamdată, abonamentul este disponibil doar în India.

Prime Video Mobile Edition este o ofertă care permite accesul la acest serviciu doar de pe o aplicație pentru smartphone sau tabletă. Abonamentul nu permite redarea filmelor și serialelor TV pe televizoare inteligente, computere, console etc.

Prețul este foarte atractiv, deși, evident, trebuie să se țină cont de puterea de cumpărare diferită a consumatorilor indieni. Noul abonament Prime Video Mobile Edition este oferit la 599 de rupii pe an, ceea ce echivalează cu aproximativ 7 euro.

Prime Video este unul dintre cele mai populare servicii de streaming și, plătind doar 7 euro pe an, utilizatorii indieni vor avea acces la întregul său catalog, care include seriale aclamate de critici precum The Boys și The Man in the High Castle.

Deocamdată, Prime Video Mobile Edition este disponibil exclusiv pe Android și nu este clar dacă va ajunge și pe iOS în viitor. „Marea majoritate a utilizatorilor indieni accesează internetul de pe telefoane”, se arată în comunicatul Amazon. „Acest abonament este conceput special pentru acest tip de piață și reprezintă un pas în direcția accesibilizării divertismentului de calitate pentru un număr cât mai mare de persoane din întreaga țară.”