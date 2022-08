Amazon Prime Video România: preț, catalog, dispozitive și alte informații

Amazon Prime Video România este o platformă de streaming care găzduiește filme, seriale, emisiuni, documentare și, în mod continuu, își extinge gama de producții originale Prime Video sau conținut exclusiv. Detalii despre preț, catalog, dispozitivele compatibile și cum îți faci cont pe Amazon Prime Video România vei descoperi în acest articol. Amazon Prime Video funcționează de câțiva ani în umbra Netflix. Dacă, teoretic, cele două platforme sunt apropiate în ceea ce privește numărul de abonați, este dificil de estimat numărul real de utilizatori Prime Video dintre toți abonații Prime. Potrivit ultimelor cifre făcute publice de Amazon în ianuarie 2021, serviciul Prime are peste 200 de milioane de abonați. Netflix avea în 2021 aproape 222 de milioane de abonați, chiar dacă, între timp, a mai pierdut.

Cât costă să îți faci cont pe Amazon Prime Video România?

Prețul Prime Video România este inclus în abonamentul Amazon Prime. Este o pierdere în cadrul pachetului general, care are un preț de 6,99 euro pe lună sau 69,90 euro pe an. Acest lucru o face cea mai accesibilă platformă de streaming. Pentru comparație, Netflix costă între 8,99 și 17,99 euro pe lună. Iar Disney+ costă 8,99 euro pe lună sau 89,99 euro pe an. Cel mai ieftin dintre cele trei, abonamentul Amazon Prime include și alte câteva beneficii care nu sunt oferite de concurenții săi. Acestea includ, de exemplu:

Livrare gratuită într-o zi pe Amazon;

Acces la mai multe reduceri exclusive Amazon, inclusiv în timpul Prime Day;

Acces la serviciul de streaming Amazon Music Prime (2 milioane de melodii);

Prime Gaming, care vă permite să primiți jocuri gratuite în fiecare lună;

Prime Reading, care vă oferă acces la un catalog divers de cărți electronice prin intermediul aplicației Kindle;

Acces la Twitch Prime, care include multe beneficii pentru pasionații de jocuri de noroc;

Stocare gratuită și nelimitată a fotografiilor pe Amazon Photos și 5 GB de spațiu pe Amazon Drive.

Dar dacă vorbim de Amazon Prime Video România, atunci abonamentul lunar este extraordinar de accesibil. Acesta costă doar 13,99 RON/lună, plus că ai și etapa de probă gratuită, de 7 zile, care poate fi anulată oricând dacă nu îți este pe plac conținutul.

Cum îți faci cont Amazon Prime Video România?

Să-ți faci cont pe Amazon Prime Video România este foarte simplu. Pașii sunt următorii:

Intră pe pagina oficială Prime Video România;

Dă click pe „Începe încercarea gratuită”;

Dacă nu ai un cont Amazon, trebuie să-ți faci unul accesând site-ul oficial Amazon;

După ce ți-ai făcut cont, introduci datele cardului și, de-acum, vei putea să te bucuri de cele șapte zile gratuite de probă;

În decursul celor șapte zile, poți anula oricând abonamentul. La sfârșitul lor, nu vei fi taxat suplimentar pentru conținutul vizualizat.

Ce filme și seriale pot găsi pe Amazon Prime Video România?

Amazon Prime Video România

Există o gamă foarte variată de filme, seriale, documentare, desene animate și emisiuni care se găsesc pe această platformă de streaming. În fiecare lună, noi seriale, filme și documentare sunt adăugate în catalogul Amazon Prime Video România. În trecut, Netflix s-a remarcat prin oferta bogată de seriale, dar Amazon a fost lider în ceea ce privește filmele. Acest lucru nu mai este deloc așa de adevărat cum era înainte. Serialele originale Amazon sunt printre cele mai populare ale momentului.

De exemplu, The Boys a fost al doilea cel mai piratat serial în 2020, după The Mandalorian. Printre alte seriale remarcabile se numără The Master of High Castle, Dispatches From Elsewhere, Mr Robot, American Horror Story, Burn Notice, Fleabag, The Fabulous Mrs Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, Carnival Row, Shameless, American Gods Upload, The Underground Railroad, The Wheel of Time și The Expanse. O mulțime de seriale de top se găsesc pe Amazon Prime Video România, iar cele originale, marca Amazon, sunt printre cele mai apreciate de utilizatori.

Mai multe seriale originale sunt, de asemenea, în pregătire la Amazon, cel mai așteptat fiind The Lord of the Rings: The Rings of Power, al cărui prim episod va fi difuzat pe 2 septembrie 2022. Pe lângă acestea, Amazon Prime Video România găzduiește și câteva seriale cult din anii ’90 și 2000: The Fresh Prince of Bel Air, Buffy the Vampire Slayer, Malcolm, X-Files, Lost, The Scott Brothers și Desperate House Wives. Cu alte cuvinte, pe această platformă de streaming poți găsi o gamă variată de titluri din care, cu siguranță, poți alege măcar unul care să îți fie pe plac. În decursul acestei veri a anului 2022, Prime Video și-a schimbat complet interfața în urma criticilor utilizatorilor. Acum este mult mai ușor să căutați filme și seriale și să găsiți ce să urmăriți.

Începând cu 24 iulie 2021, Amazon Prime Video a devenit principalul difuzor al Ligii 1 și Ligii 2 de fotbal din Franța, spre marea nemulțumire a Canal+. Timp de 3 ani, 8 meciuri pe zi vor fi disponibile în catalog. În ceea ce privește prețul, Amazon a optat pentru o formulă suplimentară de abonament taxată cu 12,99 euro pe lună, care se va adăuga, evident, la prețul abonamentului Amazon Prime. Rețineți, totuși, că trebuie să fiți abonat la Amazon Prime (nu doar la Amazon Prime Video) pentru a vă putea abona la acest pachet. O altă precizare: abonamentul la pachetul Ligue 1 este fără angajament. De fapt, nimic nu vă împiedică să vă abonați pentru o perioadă de timp înainte de a vă încheia abonamentul. În total, acest lucru reprezintă o investiție de 204,88 euro pe an, dacă combinați abonamentul Amazon Prime cu pachetul de fotbal. Pe lângă fotbal, Amazon deține, de asemenea, anumite drepturi de difuzare a turneului de tenis French Open (meciurile de pe terenul Simonne-Mathieu și sesiunea de noapte) între 2021 și 2024.

Televizoare și dispozitive compatibile cu Amazon Prime Video România

Pentru a accesa catalogul Prime Video, utilizați aplicația oficială, care este disponibilă pe mai multe platforme, sau accesați filmele și serialele direct din browserul web la primevideo.com. Iată care sunt dispozitivele compatibile cu aplicația Amazon Prime Video:

Fire TV / Fire TV Stick;

dispozitive Echo cu ecran: Echo Show, Echo Spot;

tablete Fire;

smartphone-uri și tablete Android, iPhone, iPad, iPod Touch;

Samsung, LG (WebOS) sau orice televizor cu Android TV (Sony, TLC, Philips);

Android TV (Shield TV, Shield TV Pro), Apple TV;

Chromecast (partajarea ecranului) și Chromecast cu Google TV;

console de jocuri: PS5, PS4, PS3, Xbox Series X/S, Xbox One;

playere Blu-Ray de la LG, Panasonic, Samsung, Sony;

unele set-top boxe TV de la Free, SFR, Bouygues Telecom și Orange.

În concluzie, cel puțin după părerea noastră, chiar merită să-ți faci cont pe Amazon Prime Video România. Nu doar că este foarte accesibil în ceea ce privește prețul (13,99 RON/lună este, într-adevăr, foarte ieftin), dar cuprinde o mulțime de filme, din toate genurile (dramă, acțiune, horror, thriller, romance), precum și documentare, desene animate și seriale dintre cele mai de top. Voi ce părere aveți de Amazon Prime Video România? Aveți cont? Sunteți mulțumiți de conținut și de experiența de vizionare? Așteptăm părerea în secțiunea de comentarii.