Amazon va folosi primul robot mobil autonom in depozitele sale

Amazon a dezvaluit recent Proteus, primul sau robot mobil complet autonom. Acesta este destul de similar ca design cu un aspirator-robot si a fost conceput pentru a intreprinde activitati in mod automat si a naviga in siguranta printre oameni. Dispozitivul integreaza diverse tehnologii pentru siguranta, perceptie si navigatie, tehnologii dezvoltate de catre Amazon.

Compania considera acest robot o mare reusita, citand dificultatea sarcinii de a crea un robot care sa imparta intr-un mod sigur si colaborativ spatiul impreuna cu oameni. Activitatea principala a robotului va fi cea de a transporta dintr-un loc in altul carucioare pe roti de mari dimensiuni, folosite pentru mutarea marfii dintr-o locatie in alta. Intr-un clip publicat pe YouTube, Amazon ne arata cum robotul se opreste si asteapta ca oamenii care ii stau in cale sa ii faca loc, inainte de a isi continua treaba.

Initial, robotii de acest gen vor fi plasati in zona de transport a coletelor pregatite pentru livrare din depozitele Amazon. Astfel, compania declara ca scopul principal este ca robotul sa se ocupe de transportul carucioarelor cu marfa, in timp ce oamenii vor avea posibilitatea sa indeplineasca alte activitati.