AMD aduce RX 7400: single-slot, 167 mm, 8 GB – perfectă pentru carcase mici

AMD a scos discret la lumină Radeon RX 7400, o placă grafică RDNA 3 gândită pentru zona entry-level. Are 8 GB GDDR6, un TBP de doar 55 W și vine cu suport de ray tracing—dar cu așteptări realiste la capitolul cadre pe secundă. Practic, e un model care țintește sistemele compacte și prebuilt, nu recordurile în benchmark-uri.

RX 7400 preia rețeta hardware de pe Radeon PRO W7400 și o mută în segmentul de gaming: 1.792 procesoare de flux, 28 acceleratoare de ray tracing și 8 GB GDDR6 la 10,8 Gbps pe 128 biți, pentru o lățime de bandă de 173 GB/s. Asta o plasează, la nivel de memorie, cu aprox. 40% sub RX 7600 (tot 8 GB/128 biți, dar cu viteză mai mare), semn că AMD a vrut clar să delimiteze clasa de performanță.

Designul e cât se poate de prietenos cu carcasele mici: single-slot, 167 mm lungime și, foarte important, nu cere alimentare externă—55 W TBP înseamnă că își ia toată energia din slotul PCIe. GPU-ul în sine stă la până la 43 W, deci accentul e pe eficiență, nu pe forță brută.

De ce a făcut AMD mișcarea asta

E simplu: oferă ray tracing la cel mai mic prag din seria RX 7000, dar ține consumul și costurile în frâu. Practic, AMD vânează constructorii de sisteme și birourile care vor grafică dedicată „sănătoasă”, fără surse high-end și fără bătăi de cap termice. Nu întâmplător, placa e confirmată deja în desktop-urile business entry-level de la Dell.

La ce să te aștepți (și la ce nu)

Da, RX 7400 știe ray tracing, dar textul este clar: rate mari de cadre nu sunt pe masă din cauza puterii de procesare mai modeste. Pe românește, e o placă „de intrare”, bună pentru a bifa funcțiile moderne, nu pentru a le stoarce la maxim.

Față de RX 7600 : RX 7400 are lățime de bandă cu ~40% mai mică , deci se poziționează o treaptă mai jos în gaming, așa cum era și de așteptat.

: RX 7400 are , deci se poziționează o treaptă mai jos în gaming, așa cum era și de așteptat. Față de Radeon PRO W7400: aceleași specificații de bază, dar public țintă diferit—aici vorbim de jucători entry-level, nu de aplicații profesionale.

Disponibilitate: când și unde?

AMD nu a confirmat lansarea în retail. Primele unități sunt pentru OEM, cu livrări „în curând”. Pentru utilizatorii din România, asta înseamnă că o vom vedea mai întâi în sisteme preconfigurate. Dacă va ajunge separat pe raft, va fi o opțiune tentantă pentru PC-uri compacte și surse modeste, tocmai datorită consumului scăzut și formatului single-slot.

Specificații pe scurt

GPU : Navi 33 (RDNA 3)

: Navi 33 (RDNA 3) Memorie : 8 GB GDDR6, 128 biți, 10,8 Gbps (173 GB/s)

: 8 GB GDDR6, 128 biți, 10,8 Gbps (173 GB/s) Unități de calcul : 28

: 28 Procesoare de flux (shader) : 1.792

: 1.792 Acceleratoare RT : 28

: 28 Acceleratoare AI : 56

: 56 Unități ROP : 64

: 64 Unități de textură : 112

: 112 Număr tranzistoare : 13,3 miliarde

: 13,3 miliarde Putere GPU : până la 43 W

: până la 43 W TBP placă : 55 W (fără alimentare externă)

: 55 W (fără alimentare externă) Format: single-slot, 167 mm lungime

Verdict rapid: RX 7400 joacă în liga eficienței și a bugetelor strânse. Dacă vrei un upgrade mic, curat, cu ray tracing bifat și fără să schimbi sursa—asta pare a fi piesa potrivită. Dacă vrei însă fps-uri mari și setări grele, seria mai sus rămâne soluția.