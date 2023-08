AMD Confirma Lansarea Noilor Placi Grafice Radeon RX 7000 „RDNA 3” in Acest Trimestru

AMD a confirmat ca va introduce noi placi grafice Radeon RX 7000 „RDNA 3” de clasa entuziast pentru segmentul jocurilor pe PC in acest trimestru. Compania a promis jucatorilor noi placi grafice Radeon RX 7000 de clasa entuziast bazate pe arhitectura grafica RDNA 3 in acest trimestru.

Gama actuala de placi grafice Radeon RX 7000 include solutiile de varf AMD Radeon RX 7900 XTX si RX 7900 XT, bazate pe GPU-ul Navi 31, in timp ce recenta placa grafica Radeon RX 7600 se adreseaza segmentului de jocuri la rezolutie 1080p. Compania a dezvaluit si varianta Radeon RX 7900 GRE, disponibila in principal in China si cu disponibilitate limitata in restul lumii prin intermediul integratorilor de sisteme.

Se pare insa ca AMD isi va concentra atentia din nou pe piata de jocuri pentru entuziasti. CEO-ul AMD, Dr. Lisa Su, a declarat ca sunt pe drumul cel bun pentru a extinde in continuare gama de placi grafice RDNA 3 cu lansarea noilor placi de clasa entuziast din seria Radeon 7000 in al treilea trimestru.

Un aspect important de mentionat este cuvantul „placi”, ceea ce inseamna ca nu ne vom opri la un singur produs, ci la mai multe oferte de clasa entuziasta. AMD clasifica in prezent placa grafica Radeon RX 7900 XTX si 7900 XT ca produse „ultra-entuziaste”. Nu se mentioneaza daca aceste noi placi grafice vor inlocui ofertele actuale Navi 31 sau daca vor reprezenta solutii de clasa entuziasta, dar mai accesibile, cu preturi cuprinse intre 500-700 de dolari SUA, segment care a avut putina activitate pe partea Radeon. Acest segment include in principal RTX 4070 Ti si RTX 4070 de la NVIDIA, care sunt deja disponibile in comert de ceva timp.

Potrivit zvonurilor, se asteapta ca AMD sa lanseze doua noi placi grafice bazate pe arhitectura RDNA 3, Radeon RX 7800 XT si RX 7700 XT. Radeon RX 7800 XT ar putea avea 16 GB de memorie, in timp ce Radeon RX 7700 XT ar putea avea 12 GB de memorie, la fel ca predecesorii lor, 6800 XT si 6700 XT. Daca preturile se vor situa in jurul intervalului de 400-500 de dolari SUA, Radeon RX 7700 XT ar putea concura cu seria RTX 4060, in timp ce RX 7800 XT ar putea fi o alternativa interesanta la seria RTX 4070, daca va avea un pret adecvat, intre 550-650 de dolari SUA.

Va fi incitant sa vedem noile solutii de la AMD si cum vor face fata seriei RTX 40 de la NVIDIA. Anuntul de la Gamescom este foarte probabil sa aiba loc la sfarsitul acestei luni, asa ca sa vedem ce pregateste echipa rosie pentru jucatorii de pe PC!