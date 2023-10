AMD Fluid Motion Frames: O Nouă Eră în Gaming cu Suport Extins în Peste 12 Jocuri

AMD, un gigant în industria tehnologiei, a făcut un pas semnificativ în evoluția gaming-ului prin lansarea tehnologiei Fluid Motion Frames (AFMF), care este acum accesibilă în peste 12 jocuri, potrivit unui anunț recent. Această tehnologie inovatoare, care a fost anticipată cu nerăbdare de comunitatea de gaming, promite să aducă o îmbunătățire semnificativă în experiența de joc, oferind o interpolare a cadrelor similară cu tehnologia DLSS 3.0 de la Nvidia. În acest articol, vom explora detaliile acestei lansări și ce înseamnă ea pentru jucători și dezvoltatori.

Fluid Motion Frames: O Inovație în Interpolarea Cadrelor

Fluid Motion Frames, o tehnologie care a fost dezvăluită anul trecut, a fost proiectată pentru a oferi o interpolare a cadrelor similară cu tehnologia DLSS 3.0 de la Nvidia. AFMF analizează cadrele anterioare și generează un nou cadru, îmbunătățind astfel fluiditatea și calitatea vizuală a jocurilor. Această tehnologie este acum disponibilă în jocuri populare precum „Starfield”, „Star Wars Jedi: Survivor” și „The Last of Us Part 1”, oferind o experiență de joc îmbunătățită pentru utilizatori.

O Listă Impresionantă de Jocuri Suportate

AFMF nu doar că a fost lansată, dar este și susținută de o listă extinsă de jocuri, inclusiv multe titluri AAA. Iată câteva dintre jocurile care suportă acum tehnologia AMD Fluid Motion Frames:

A Plague Tale – Requiem

Deep Rock Galactic

Hitman 3

Red Dead Redemption 2

Star Wars Jedi: Survivor

Borderlands 3

Dying Light 2

Hogwarts Legacy

Resident Evil 3

Starfield

Control

Far Cry 6

Horizon Zero Dawn

Resident Evil 4

The Last of Us Part 1

Dead Space

Ghostwire: Tokyo

Metro Exodus Enhanced Edition

Shadow Of The Tomb Raider

The Witcher 3: Wild Hunt

Limitări și Compatibilitate

Este important de menționat că tehnologia Fluid Motion Frames este integrată doar în driverele grafice Radeon și, prin urmare, nu este disponibilă pentru hardware-ul de la terți. În plus, AFMF este compatibil doar cu seria Radeon RX 7000 (Radeon RX 7900/7800/7700/7600), ceea ce înseamnă că nu oferă suport pentru generațiile anterioare de plăci grafice. Cu toate acestea, APU-urile Phoenix utilizate în consolele de mână sunt incluse în lista de compatibilitate.

