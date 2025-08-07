AMD își revendică poziția de lider în aproape toate categoriile de procesoare

AMD susține că este acum liderul clar în aproape fiecare segment important de procesoare – de la console de jocuri și laptopuri high-end, până la servere enterprise și supercomputere.

Compania americană a publicat recent o serie de date prin care își argumentează poziția dominantă în industrie. Printre exemplele oferite se numără procesoarele EPYC 9005, care – potrivit AMD – oferă o performanță de până la 2,7 ori mai mare decât alternativele din piață în sarcini de tip cloud, AI sau enterprise. În zona HPC, acceleratorul Instinct MI300A stă la baza celui mai rapid supercomputer din lume.

Pe partea de consumer, AMD mizează puternic pe seria Ryzen 9000, cu accent pe modelul Ryzen 9000X3D, promovat ca fiind cel mai bun procesor de gaming pentru PC-uri desktop. În zona mobilă, Ryzen 9 9955HX3D este descris drept cel mai performant procesor pentru laptopuri, mai ales în combinație cu plăcile grafice GeForce RTX 5090.

Mai sunt menționate și cipurile custom pentru consolele de jocuri, dar și seria Threadripper 9000X, care rămâne o alegere puternică pentru segmentul HEDT (high-end desktop).

Tot acest avans vine într-un context în care Intel se confruntă cu probleme destul de vizibile – de la întârzieri în lansarea noilor generații de procesoare, până la dificultăți în a ține pasul cu arhitectura Zen de la AMD. Nu e prima dată când AMD profită de slăbiciunile Intel, dar de data asta pare că avansul e mai clar ca niciodată.

Deocamdată nu e clar cât va dura această poziție de forță, dar AMD pare să fi găsit o formulă solidă – performanță ridicată, eficiență bună și o strategie clară pe toate segmentele.