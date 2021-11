Indiferent cat de linistita este zona in care locuiesti, siguranta locuintei ramane o prioritate, iar acest aspect trebuie avut in vedere chiar si atunci cand iti amenajezi curtea.

Am stat de vorba despre acest subiect cu cativa specialisti in domeniul securitatii si am primit de la ei cateva recomandari, pe care ti le impartasim in cele ce urmeaza.

Monteaza un gard cu poarta automatizata

Gardul este primul element de siguranta al unei curti, insa au existat numeroase situatii cand acesta nu a fost suficient pentru a-i tine la distanta pe intrusi. Specialistii recomanda ca gardul sa fie astfel construit incat sa fie dificil de escaladat si sa nu poata fi distrus usor. Chiar si asa insa, intrusii pot intra foarte usor pe poarta, incuietorile nefiind o problema pentru cei mai priceputi dintre ei.

Ca alternativa mai sigura, sunt recomandate portile automatizate, care pot fi actionate prin telecomanda. Intrusii se vor lovi astfel de o piedica imposibil de trecut, daca tinem cont de faptul ca la cea mai mica tentativa de fortare, sistemul automatizat poate declansa o alarma.

Instaleaza camere de supraveghere

Camerele de supraveghere au devenit de mult o tehnologie extrem de accesibila, oricine putand sa isi permita un astfel de sistem. De pe piata pot fi achizitionate kit-uri de supraveghere video pentru exteriorul casei, cu una sau mai multe camere, iar o astfel de investitie este esentiala pentru siguranta locuintei. Camerele pot fi instalate cu usurinta, astfel incat sa cuprinda intreg perimetrul curtii, intrarea in casa si chiar portiuni de strada, si asigura monitorizarea zonei 24 de ore din 24. Mai mult de atat, poti accesa oricand si de oriunde imaginile de pe camere, prin intermediul unei aplicatii de pe telefon, tableta sau laptop. De asemenea, imaginile sunt stocate pe un hard disc si astfel poti vedea ce s-a intamplat in zona intr-o anumita zi, la o anumita ora.

Foloseste un sistem de iluminat cu senzori de miscare

De cele mai multe ori, hotii care dau iama prin curti actioneaza noaptea, la adapostul intunericului. Curtile cufundate in bezna ii atrag in mod deosebit, iar pentru a-i tine la distanta, multi proprietari lasa becurile aprinse in curte, pe tot parcursul noptii. Asta presupune consum de curent, nemaipunand la socoteala disconfortul creat locatarilor, care nu pot dormi foarte bine din cauza luminii.

Poti rezolva foarte simplu problema, instaland un sistem de iluminat cu senzori de miscare. Becurile se aprind doar cand senzorii detecteaza miscare prin curte si se sting ulterior, diminuand astfel consumul de curent. Chiar daca un intrus reuseste sa se strecoare in curte, nu poate sa „fenteze” senzorii de miscare, deoarece becurile se vor aprinde automat la trecerea acestuia. Surprins dintr-o data „in lumina reflectoarelor”, intrusul isi va lua gandul de la furat, iar prima grija va fi sa fuga cat mai repede de la fata locului.

Cainele – cel mai bun paznic

Cu mult inainte de aparitia acestor sisteme de supraveghere sofisticate, paza gospodariei era lasata in seama celui mai devotat prieten al omului. Cum bine ti-ai dat seama, este vorba de caine, care era candva nelipsit din orice gospodarie. Daca iubesti animalele, nu ezita sa iti iei un caine pe langa casa, iar acesta se va transforma in scurt timp intr-un veritabil paznic. Daca vrei un caine bine antrenat, poti merge cu el la cursuri de dresaj, pentru a-l pregati pentru misiunea de supraveghere a casei, dar te poti baza si doar pe instinctele sale. Un caine cu o statura cat de cat impunatoare ii va intimida pe hoti doar cu prezenta, in timp ce un caine de curte obisnuit va latra si va da alarma cand va simti ca ceva nu este in regula.

Tinand cont de aceste recomandari, poti sa dormi linistit in fiecare noapte, iar cand lipsesti de acasa mai mult timp nu trebuie sa-ti mai faci griji pentru siguranta locuintei tale.