Among Us 2 este anulat pentru imbunatatiri ale jocului original

Among US a câștigat atât de multă popularitate în 2020, încât dezvoltatorul InnerSloth a trebuit să anunțe în august, anul acesta o posibilă continuare. Însă vinerea trecută (25), compania a lansat o publicație pe pagina sa explicând că Among Us 2 a fost anulat, astfel încât să se poată concentra pe dezvoltarea primului joc.

„Motivul principal pentru care am decis să creăm o continuare este că baza de cod este foarte depășită și nu a fost construită pentru a sprijini adăugarea a atât de mult conținut nou. Cu toate acestea, a vedea cât de mulți oameni se bucură de joc ne face să dorim să putem sprijini și am trecut-o la nivelul următor. Am decis să anulăm Among Us 2 și să ne concentrăm pe îmbunătățirea Among Us 1. „a explicat postarea.

Dar nu este nevoie să fii trist. Publicația explică, de asemenea, că tot ce a fost planificat pentru continuare va fi acum inserat în jocul deja lansat, adică această decizie ar trebui să beneficieze doar fanii acestui celebru multiplayer indie!