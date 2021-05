Among Us este gratuit săptămâna aceasta în magazinul Epic Games

Fenomenul Among Us este din nou în centrul atenției săptămâna aceasta. Ca în fiecare joi, Epic scoate în evidență un nou joc care va fi disponibil gratuit timp de o săptămână pe magazinul său online. Și veți înțelege, este senzația de joc a Innersloth care este în centrul atenției la sfârșitul lunii mai.

Prin urmare, Among Us înlocuiește în mod natural NBA 2K21, care a fost oferit pe EGS în perioada 20-27 mai si se poate descărca gratuit până pe iunie mai.

Promoții la pachetele de skin-uri

Să nu mințim: aceasta nu este cea mai uimitoare ofertă din istoria magazinelor Epic Games. Amintiți-vă că, în perioadele normale, Among Us costă doar 3,99 EUR. Dar nu există nicio îndoială că firma Tim Sweeney trebuie să-i fi oferit lui Innersloth un cec frumos pentru a obține dreptul de a distribui gratuit jocul lor emblematic timp de o săptămână.

Pentru a completa acest cadou, putem găsi, de asemenea, pe EGS diverse promoții care permit jucătorilor să iasă în evidență în acest joc al înșelăciunii. Toate pachetele de costume disponibile în magazinul Epic Games sunt de fapt afișate la -20% sau mai puțin de 2 EUR fiecare.

Amintiți-vă că Among Us este disponibil gratuit pe iOS si Android și este, de asemenea, integrat în Xbox Game Pass din septembrie anul trecut, la vârful popularității sale, Among Us a atras mai mult de 430.000 de jucători simultan pe Steam.

