Among Us gratuit pe PC: Cum puteti descarca Among Us pe PC

Among US gratuit pe PC, in acest articol am sa va ofer o varianta de a descarca acest joc si sa il rulati pe PC, trebuie totusi sa fiti constienti de faptul ca metoda prezentata de noi nu este tocmai etica si in cazul in care va place Among US pe PC, il puteti cumpara de pe Steam pentru a sustine creatorul jocului indie.

Pentru a juca Among US pe PC gratuit vom folosi Bluestacks, un tool ce poate fi instalat pe Mac si Windows si cu care putem juca jocuri sau rula aplicatii ce sunt destinate in mod special utilizatorilor de Android, retineti ca pentru a finaliza acest proces avem nevoie de un cont Google.

Cum jucam Among US gratuit pe PC?

Primul pas

Accesați site-ul Bluestacks și descărcați instrumentul.

Pasul 2

Instalați programul pe computer.

Pasul 3

Conectați-vă cu contul dvs. Google Play.

Pasul 4

După finalizarea autentificării, reveniți la pagina „Home”, tastați About US în bara de căutare din dreapta și faceți clic pe lupă pentru a căuta.

Pasul 5

Faceți clic pe opțiunea Centru de jocuri pentru a intra pe pagina jocului.

Pasul 6

Faceți clic pe instalare și așteptați finalizarea descărcării.

Pasul 7

Apoi, selectați, deschideți și bucurați-vă de joc.

Imaginile au fost luate de pe Voxel, si continutul este in portugheza, daca intampinati probleme va astept la rubrica de comentarii.