Android 13 lansare, funcții noi, telefoane acceptate și alte specificații

Android 13 are dificila sarcină, am putea spune, de a continua ceea ce a început Android 12, care a reprezentat o actualizare majoră după mai mulți ani în care n-au existat prea multe schimbări în ceea ce privește caracteristicile și funcționalitatea sistemului de operare Android. În acest an, cu Android 13, accentul nu va fi pus neapărat pe interfață (deși vor exista unele schimbări), dar se așteaptă o serie de caracteristici noi în ceea ce privește funcționalitatea și accesibilitatea acestuia.

Succesorul lui Android 12 este deja în stadiul beta. Android 13, care se prezintă sub numele de cod „Tiramisu”, va fi următoarea actualizare majoră a sistemului de operare Google. După mai multe actualizări și versiuni beta, Android 13 va fi lansat în cursul acestui an. Care sunt noile funcții, telefoanele acceptate, schimbările de interfață și alte specificații vei afla în cele ce urmează, deoarece avem deja câteva informații despre viitorul Android 13.

Când va fi lansat Android 13?

După cum a dezvăluit Google printr-un comunicat oficial, compania va lansa versiunea finală a Android 13 începând cu luna septembrie, 2022. În avans, a fost implementată prima versiune publică a Android 13 la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, aceasta permițându-le utilizatorilor să testeze noile caracteristici înaintea celorlalți, pentru un feedback adecvat. Deși inițial a fost oferit doar pe Pixel, alte smartphone-uri sunt acum elegibile. Iată lista:

ASUS ZenFone 8;

OnePlus 10 Pro;

Oppo Find N;

Oppo Find X5 Pro;

Realme GT 2 Pro;

Sharp Aquos Sense6;

Tecno Camon 19 Pro 5G;

Vivo X80 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

ZTE Axon 40 Ultra.

După o nouă versiune beta în luna mai, Google a lansat a treia versiune beta A android 13 în luna iunie a anului 2022, pentru telefoanele Pixel acceptate. Noua versiune vine exact la timp și în conformitate cu programul de lansare anunțat anterior de companie. Această versiune este importantă, deoarece aduce Android 13 la stabilitatea platformei, ceea ce înseamnă că API-urile dezvoltatorilor și performanța aplicațiilor pe această viitoare versiune a sistemului de operare sunt aproape definitive. Google a lansat cea mai recentă versiune beta a Android 13 la mijlocul lunii iulie, cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea finală. Google îi îndeamnă acum pe dezvoltatori să finalizeze testele de compatibilitate și să lanseze toate actualizările necesare înainte de lansarea sistemului de operare, indicând că acesta ar trebui să sosească în curând.

Ce modele de smartphone-uri sunt compatibile cu Android 13?

Lista exactă a telefoanelor care vor primi actualizarea la Android 13 va trebui să aștepte confirmările provenite din partea diverșilor producători. Bineînțeles, Google va actualiza foarte rapid smartphone-urile Pixel compatibile (Pixel 4a și versiuni anterioare) cu actualizarea. De asemenea, toate modelele și dispozitivele care participat la faza de testare a versiunii beta ar trebui să fie actualizate, cât de curând, la sistemul de operare Android 13.

Acest lucru se schimbă în fiecare an, dar Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO și alți producători pun, de obicei, unul sau mai multe dintre cele mai recente smartphone-uri de ultimă generație, lansate de ei, pe lista modelelor care vor primi actualizarea. Timpul de reacție al mărcilor poate fi diferit din mai multe motive (numărul de modele care trebuie actualizate, complexitatea suprapunerii software utilizate, resursele alocate dezvoltării), dar producătorii (cei puțin cei gigantici) de smartphone-uri Android au început să facă progrese din acest punct de vedere.

Iată lista smartphone-urilor susceptibile de a fi actualizate la Android 13:

GOOGLE

Toate smartphone-urile brandului, de la Google Pixel 4 la Pixel 6a.

SAMSUNG

Toate modelele Galaxy S20s;

Toate modelele Galaxy S21;

Toate modelele Galaxy S22;

Galaxy Z Fold, Fold 2 și Fold 3;

Galaxy Xcover 5;

Galaxy Note 20 și Note 20 Ultra;

Galaxy A52 și A52 5G;

Galaxy A72;

Galaxy S10 Lite;

Galaxy Note 10 Lite;

Galaxy Z Fold 2 5G;

Galaxy Z Flip LTE/5G;

Galaxy A13;

Galaxy A23;

Galaxy A33 5G;

Galaxy A53 5G;

Galaxy A73 5G;

Galaxy A71 LTE/5G;

Galaxy A51 LTE/5G;

Galaxy A Quantum;

Galaxy Quantum 2; ;

Galaxy A42 5G;

Galaxy A03s;

Galaxy A12 / A12 Nacho;

Galaxy A32;

Galaxy A22;

Galaxy A03;

Galaxy M42 5G;

Galaxy M12;

Galaxia M62;

Galaxia M01;

Galaxy M22;

Galaxia M31;

Galaxia M32;

Galaxy M32 5G;

Galaxy M52 5G;

Galaxia M33;

Galaxia M23;

Galaxy F42 5G;

Galaxy F62;

Galaxy F12;

Galaxy F22;

Galaxy F23.

XIAOMI

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite NE 5G / Mi 11i / Mi 11X Pro;

Xiaomi 11T / 11T Pro;

Xiaomi 12/12 Pro/12x/12X/12X Pro/12 Lite;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi CIVI;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi MIX 5 / MIX 5 PRO;

Redmi 10;

Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 Pro / Note 10 5G;

Redmi Note 11 / Note 11S / Note 11 Pro 4G / Note 11 Pro 5G / Note 11 Pro+ 5G;

Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022;

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite;

Redmi K40/Gaming/K40 Pro/K40 Pro Plus;

POCO F3;

POCO X3 Pro;

POCO F4 GT;

POCO M3 Pro 5G;

POCO M4 Pro 5G;

POCO GT;

POCO X3 GT;

POCO C4.

OPPO

Oppo Find X2 Pro;

Setul Oppo Find X3;

Setul Oppo Find X5;

OPPO Reno 5 Pro 5G;

Oppo Reno 6, 6 Pro și 6 Z;

Oppo Reno 7 și 7 Pro 5G;

Oppo Find N;

OPPO F19 Pro, F19s și F19 Pro Plus 5G;

OPPO F21 Pro Plus 5G;

OPPO A55 4G;

OPPO A53s 5G;

OPPO A96 5G;

OPPO A74 5G;

OPPO A76;

OPPO K9s 5G.

VIVO

IQOO 8 și 8 Pro;

IQOO 9 și 9 Pro;

Vivo X60 Pro;

Setul Vivo X70;

Vivo X80 Pro;

Vivo X Note;

Vivo X Fold.

REALME

Setul Realme 8;

Setul Realme 9;

Realme GT Master, Neo și Neo Flash, Neo 2 și 2T;

Realme GT 2;

Realme X7 Max și X7 Max Pro Extreme;

Realme Narzo 30 5G, 30 Pro și 30A;

Realme V13;

Realme V11;

Realme Q3, Q3 Pro și Q3i.

ONEPLUS

Toate OnePlus 8 și OnePlus 9, inclusv OnePlus 9R;

OnePlus 10 Pro;

OnePlus Nord 2 și 2T;

OnePlus Nord CE și CE 2;

OnePlus Nord N200 5G;

OnePlus 10R;

OnePlus Ace.

MOTOROLA/LENOVO

Setul Motorola Edge 20;

Motorola Edge 30 Pro;

Lenovo P12 Pro.

NOKIA

Nokia G10;

Nokia G11;

Nokia G20;

Nokia G21;

Nokia G50;

Nokia G300;

Nokia X10 / X100;

Nokia X20;

Nokia XR20.

SONY

Sony Xperia 1 III;

Sony Xperia 5 III;

Sony Xperia 10 III;

Sony Xperia Pro și Pro-I.

ASUS

Asus Zenfone 8 și 8 Flip;

ROG Phone 5 și 5S;

SHARP;

AQUOS sense6.

TECNO

Tecno Camon 19 Pro 5G.

Cum se instalează Android 13?

În momentul în care actualizarea va fi disponibilă pentru descărcare și instalare, cu siguranță veți primi o notificare. Puteți urma, pur și simplu, instrucțiunile de pe ecran, procesul fiind intuitiv, astfel încât să-ți actualizezi smartphone-ul la Android 13. Pentru a instala versiunea beta și a o încerca, trebuie să te înscrii în programul beta, dacă ai un model eligibil;

Accesează pagina dedicată programului beta de pe site-ul Google;

Activează smartphone-ul pe care dorești să instalezi versiunea (partea de jos a paginii);

Acceptă termenii și condițiile de utilizare Google;

Accesează meniul „Setări” al smartphone-ului, apoi mergi la „Sistem”, apoi „Preferințe sistem” și, în cele din urmă, „Actualizare sistem”.

Actualizarea Android 13 ar trebui să fie oferită automat (atunci când va fi lansată oficial, cât și dacă te înscrii în programul beta). În caz contrar, apasă pe ”Check for available updates” („Caută actualizările disponibile”). Dacă nu apare nimic, încearcă să repornești smartphone-ul. În general, acest tip de problemă ar trebui să se rezolve de la sine, fără bătăi de cap, printr-o simplă repornire a telefonului.

Funcții noi Android 13

La fiecare ca fiecare nouă versiune a sistemului de operare, Android 13 va aduce îmbunătățiri atât în ceea ce privește interfața de utilizare, cât și funcții noi, optimizări ale performanțelor și securitate sporită. Mai jos vă vom prezenta câteva dintre noile caracteristici așteptate, cu mențiunea că, evident, Google poate decide dacă să adauge sau chiar să elimine caracteristici, pe baza feedback-ului obținut de la utilizatorii versiunii beta și de la Developer Previews.

Partajarea de conținut media pe un dispozitiv asociat aflat în apropiere

Se așteaptă ca Android 13 să aducă mult mai puține modificări ale interfeței de utilizare decât Android 12, care a fost foarte generos în această privință. Dar un nou element de interfață care se speculează că va fi integrat ne va permite să transferăm muzică către un difozur din apropierea acestuia, spre exemplu. Această funcție ar trebui să simplifice foarte mult transferul de conținut multimedia de pe un dispozitiv pe altul. Această opțiune se numește deocamdată Media TTT (tap to transfer).

De asemenea, ar fi posibil să se transfere conținut către alte obiecte conectate, cum ar fi un smartphone, o tabletă, un televizor inteligent sau chiar Android Box. Deocamdată, Google pare să se concentreze pe audio, dar ne putem imagina o funcție similară pentru conținutul video. Cu toate acestea, este foarte posibil ca această tehnologie să fie compatibilă doar cu dispozitivele care au un cip UWB (ultra-wideband), care sunt încă foarte rare în ecosistemul Android. Android 13 ar trebui să faciliteze, în aceeași măsură, compatibilitatea cu UWB.

Modificarea conturilor de utilizator

Android oferă deja posibilitatea de a configura mai multe profiluri sau conturi de utilizator pe un singur dispozitiv. Acest lucru este deosebit de util în cazul unei tablete care va fi folosită de mai multe persoane, dar și în cazul unui împrumut. Dar există o problemă: această opțiune este raportată la setările Android și trebuie să navigați printr-o mulțime de meniuri și submeniuri pentru a o accesa, ceea ce nu este deloc convenabil.

Google și-a dat seama de acest lucru și lucrează la un comutator de profil de utilizator direct pe ecranul de blocare, permițându-vă să treceți de la unul la altul mult mai rapid. Microsoft face acest lucru de mult timp cu Windows, dar este adevărat că o astfel de funcție este mult mai esențială pe un computer. Și, din moment ce firma din Mountain View nu a lucrat niciodată cu adevărat la îmbunătățirea experienței Android pe o tabletă până de curând, trebuie să fi simțit că această opțiune era deloc practică pe un mobil.

Vor putea fi create trei tipuri de profiluri: proprietar, restricționat și utilizator normal. Nu se știe dacă această funcție a Android 13 va fi exclusivă pentru tablete sau dacă va fi integrată și pe smartphone-uri. O altă funcție nouă care ar putea apărea odată cu actualizarea, potrivit unor commits reperate pe Android Open Source Project (AOSP), este posibilitatea de a configura opțiuni de plată contactless prin NFC pentru profilurile înregistrate pe dispozitiv, dar care nu sunt contul principal.

Dezactivarea asistentului Google prin intermediului butonului de pornire

Google a mizat foarte mult pe navigarea bazată asistentul vocal în ultimele actualizări Android, uitând, parcă, de utilizatorii care au păstrat navigarea de modă veche bazată pe butoane. Odată cu actualizarea la Android 13, ar trebui să existe o opțiune de dezactivare asistenului Google, la o apăsare lungă a butonului Home, disponibilă atât pentru navigația cu trei butoane, cât și pentru cea cu două. Asistentul inteligent va fi, astfel, mult mai ușor de dezactivat.

Palingual

Cu Android 13, Google dorește să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a alege o limbă implicită pentru fiecare aplicație instalată. Aceasta este o veste bună pentru cei care vorbesc mai multe limbi și nu o folosesc întotdeauna pe aceeași în funcție de situație sau de tipul de aplicație utilizată. Opțiunea va fi disponibilă prin intermediul setărilor de limbă ale sistemului sau din meniul contextual „Informații despre aplicație”.

Bluetooth audio suportat în procent de 100%

Android 12 a deschis ușa către API-ul audio Bluetooth LE, dar mai este încă ceva drum de parcurs până când acest protocol va fi pe deplin acceptat de sistemul de operare. Totuși, se pare că procesul este în plină desfășurare, și există zvonuri conform cărora Google a adăugat codecul LC3 (LE Audio) în setările sistemului și, implicit, că acesta a fost setat ca opțiune prioritară. Aceasta înseamnă că smartphone-urile care acceptă acest standard vor încerca cu prioritate să stabilească o conexiune LE Audio cu dispozitivele audio care îl acceptă. Bluetooth LE Audio pe Android 13 oferă o calitate mai bună a sunetului chiar și atunci când lățimea de bandă este redusă. Acesta are un consum mai mic de energie, iar codecul poate transmite audio în mai multe fluxuri simultan, astfel încât să puteți reda conținut audio pe mai multe accesorii, în același timp.

Notificări din partea aplicațiilor

Google testează o funcție prin care utilizatorul va trebui să permită unei aplicații să îi trimită notificări. În mod implicit, fiecare aplicație instalată nu ar putea trimite notificări, o modalitate de a combate mesajele nedorite. Aplicația ar putea astfel să trimită notificări în același mod în care acum i se permite să acceseze contactele, microfonul, camera foto. În cele din urmă, Google s-ar putea să nu aibă suficient timp pentru a integra această opțiune în Android 13 și că va trebui să așteptăm o versiune viitoare a sistemului de operare pentru a beneficia de ea.

Personalizarea ceasului de pe ecranul de blocare

În timp ce unii producători oferă deja opțiuni de personalizare a ceasului de pe ecranul de blocare pe suprapunerea lor software, posibilitățile sunt foarte limitate pe Android Stock. În prezent, ora este afișată central și este mutată în colțul din stânga sus atunci când apar notificări. Acum, utilizatorul va putea alege între două moduri: ceasul aproximativ în centrul ecranului sau mai mic în stânga, sus, cu orele și minutele pe aceeași axă Y. S-ar putea chiar să vedem această nouă opțiune apărând înainte de Android 13, pe Android 12L, o versiune a sistemului de operare mai bine concepută pentru tablete și smartphone-uri pliabile.

TARE: îmbunătățirea duratei de viață a bateriei

Android Resource Economy (TARE) este menit să reducă consumul de energie al aplicațiilor și să contribuie astfel la creșterea autonomiei smartphone-urilor. Această funcție ar urma să folosească un sistem de credite de resurse Android.. Numărul de credite alocate fiecărei aplicații ar scădea odată cu scăderea capacității bateriei. Aplicațiile ar trebui să se adapteze prin reducerea activității sau închiderea proceselor mai puțin utile. Aceasta este o nouă caracteristică a Android 13 care ar putea îmbunătăți viața de zi cu zi a celor care sunt mereu în criză de baterie. Rămâne de văzut dacă sistemul poate forța aplicațiile care nu sunt dezvoltate pentru rulatul în fundal. În principiu, sunt vizate procesele pornite prin intermediul funcțiilor JobScheduler și AlarmManager.

Dezactivarea funcției PhantomProcessKiller

Rămânem pe tema optimizării bateriei cu PhantomProcessKiller, o funcție din Android 12 care vă permite să limitați la 32 numărul de subprocese din fiecare aplicație și să închideți procesele fantomă care consumă multă energie și care rulează în fundal. Problema este că, deși intenția este bună, funcția este acuzată de unii dezvoltatori că restricționează prea mult funcționarea anumitor aplicații. Ca răspuns, Google ar trebui să permită ca PhantomProcessKiller să fie dezactivat în Android 13, în opțiunile pentru dezvoltatori, odată cu următoarea actualizare.

Un cititor de cod QR mult mai accesibil

În ultimii ani, codul QR a început să fie utilizat pe scară largă, de tot mai multă lume, în special odată cu condițiile epidemiologice. Doar că nu este întotdeauna foarte practic să scanezi rapid un astfel de document. Trebuie să vă deblocați smartphone-ul, să deschideți uneori camera și să căutați opțiunea de scanare, mai ales dacă nu aveți o comandă rapidă directă pe ecranul principal. Android 13 va oferi o opțiune care va permite accesul la scanerul de coduri QR direct din ecranul de blocare, ceea ce va economisi mult timp, deoarece a devenit obișnuit să trebuiască să citești un cod QR. De asemenea, în interfața de setări rapide a sistemului de operare poate fi adăugată o comandă rapidă pentru scaner.

Noi opțiuni pentru tema Material You

Una dintre principalele atracții ale Android 12 a fost Material You, un design complet nou, cu tema Monet, care vă permite să schimbați în mod dinamic culorile interfeței (până la meniurile de sistem și pictogramele aplicațiilor) în funcție de imaginea de fundal pe care o alegeți pentru smartphone-ul dumneavoastră. Android 13 va merge și mai departe în personalizare, prin îmbunătățirea lui Monet, care ar urma să aibă dreptul la trei noi „filtre” care să însoțească ”Tonal spot” deja existent. ”Vibrant” ar accentua, pur și simplu, unele culori în comparație cu ”Tonal Spot”. ”Expressive” ar mări complexitatea gamei de culori utilizate, chiar dacă acest lucru înseamnă să se îndepărteze de culorile fundalului ecranului, dar să rămână în concordanță cu acesta. Iar ”Spritz” s-ar baza pe desaturarea culorilor pentru a se apropia de o atmosferă monocromă.

Controlul volumului

Trebuie să recunoaștem că nu a fost întotdeauna foarte comod să controlăm volumul difuzoarelor smartphone-ului sau tabletei și al dispozitivelor audio conectate la acestea prin fire sau prin Bluetooth, pe Android. După mai multe reproiectări ale interfeței pentru această funcție, Android 13 va face partea sa pentru a îmbunătăți estetica și confortul mixerului de volum. Echipa Google încă lucrează activ la acest element de interfață, dar nu prea știm, cu certitudine, la ce să ne așteptăm.

Îmbunătățiri de securitate

Pe lângă diverse patch-uri pentru a remedia defecte de securitate și alte vulnerabilități, Android 13 ar putea să adopte suport pentru protocolul de criptare a datelor DNS over HTTPS (DoH), care ar completa protocolul DNS over TLS (DoT) utilizat în prezent. În ambele cazuri, scopul este de a proteja utilizatorii împotriva atacurilor de tip man-in-the-middle, ceea ce ar putea reduce situațiile în care au loc atacuri cibernetice nedorite, ar scădea incidența infestării cu viruși și, implicit, ar asigura o experiență mult mai plăcută de utilizare a smartphone-ului de către utilizator.

Reproiectarea barei de activități

Pentru prima dată, Android 13 va permite ca 6 aplicații să fie afișate în bara de activități. Atunci când una dintre ele este ștearsă, sistemul de operare va sugera chiar și o alta pe baza istoricului de utilizare a smartphone-ului. Cu toate acestea, această nouă caracteristică aduce o mică problemă. Spre deosebire de versiunile anterioare, Android 13 nu extinde bara de activități atunci când afișează mai puține aplicații, astfel încât aceasta rămâne armonios centrată. În schimb, sistemul de operare ar lăsa un spațiu liber (în esență, inestetic).

Un nou meniu de derulare mult mai accesibil

Meniul de derulare, adică interfața care apare atunci când glisați cu degetul în jos, a fost puțin revizuit odată cu Developer Preview 2. Pe Android 13, butoanele de pornire și de setări sunt acum plasate în partea dreaptă jos. Acest lucru permite accesul ușor cu degetul mare. Există, de asemenea, un nou buton care permite accesul la profilul utilizatorului (în prezent, acesta este accesibil doar prin intermediul setărilor).

Smartphone-ul te va avertiza dacă o aplicație solicită prea mult bateria

Pe Android 13, telefonul va fi capabil să vă avertizeze dacă o aplicație consumă bateria mai mult de o zi. Măsura se aplică doar aplicațiilor care sunt deschise în fundal. Dacă aplicația consumă în continuare baterie atunci când nu mai este utilizată în mod activ, veți fi notificat. În mod nesurprinzător, Android 13 va excepta anumite aplicații, cum ar fi aplicațiile de sistem, aplicațiile VPN și aplicațiile pe care utilizatorul a decis să le pună pe „lista albă”.

Android 13 asigură posibilitatea de a juca jocuri mari, consumatoare de energie

Google a integrat în Android 12 mai multe funcții dedicate gamerilor. Acestea permit adaptarea performanțelor și a comportamentului smartphone-ului. Datorită acestor instrumente, mărcile de smartphone-uri au putut dezvolta panouri accesibile din interiorul unui joc pentru a suprima notificările și a îmbunătăți performanța. Cu Android 13, Google merge mai departe, oferind jocului posibilitatea de a accesa un mod în care performanța este mult crescută crescută. Scopul este de a accelera faza de pornire a celor mai solicitante jocuri, cum ar fi Genshin Impact, profitând de puterea suplimentară a procesorului.

Clipboard revizuit

Atunci când faceți o copie a unui element pe telefon, Google va afișa pentru scurt timp o ilustrație a copiei în partea stângă jos a ecranului. Dacă faceți clic pe această imagine asemănătoare unei capturi de ecran, puteți edita elementul copiat înainte de a-l partaja sau salva.

Un singur meniu pentru securitate și permisiuni

După tabloul de bord al permisiunilor din Android 12, Android 13 va combina filele de securitate și permisiuni din setări într-un singur meniu. Acest lucru este mai convenabil pentru utilizatori, care vor putea gestiona toate setările legate de confidențialitate dintr-o singură fereastră.

Instalare APK mai complicată decât se aștepta

Android 13 va introduce noi restricții pentru aplicațiile descărcate din afara Google Play Store. Mai exact, utilizatorii nu vor putea acorda acces la serviciile de accesibilitate în momentul instalării. Pentru a permite accesul, aceștia vor trebui să acceseze ecranul de informații al aplicației, apăsând pe ”Allow restricted settings” („Permiteți setări restricționate”) în colțul din dreapta sus.

Android 13 aduce, în sfârșit, ”Spatial Audio”

A fost nevoie de mai bine de doi ani ca ”Spatial Audio” fie disponibil pe smartphone-urile Android. Deocamdată, nu cunoaștem încă specificațiile tehnice, care ar trebui să sosească până la lansarea următoarelor modele cu Android 13 integrat.

O nouă bară de progres

Printre marile schimbări observate în interfață se numără un nou player media cu o bară de progres parțial ondulată. Doar partea pe care smartphone-ul nu a lansat-o încă este plată, pentru a ajuta utilizatorul să navigheze. De altfel, nu este decât o altă caracteristică de design, ce-i drept destul de atractivă.

Cam asta este tot ce știm despre Android 13. În ultimă instanță, câteva lucruri sunt certe, informațiile provenind de la surse de încredere din mediul online. Totuși, până în momentul lansării oficiale și testării personale, nu putem ști 100% ce ne va aduce nou Android 13, atât în ceea ce privește funcționalitatea, cât și design-ul.