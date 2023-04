Android 14 va revolutiona Google Wallet prin intermediul functiei de localizare si notificare pentru cartile de fidelitate

Unul dintre cele mai frustrante lucruri in ceea ce priveste utilizarea cartilor de fidelitate este uitarea sa le folositi. Cu toate acestea, acest lucru se poate schimba cu Android 14, care iti va reaminti sa folosesti cartile de fidelitate daca te afli in apropierea unui magazin eligibil. Noul update de Android, care va fi disponibil la finalul verii, aduce cu el o serie de imbunatatiri, inclusiv posibilitatea de a gasi telefonul tau chiar daca este inchis. In plus, aplicatia Google Wallet, care permite utilizatorilor sa-si adune cartile de credit, biletele de transport sau cartile de fidelitate, a fost supusa unei importante restructurari.

Cu Android 14, aplicatia Google Wallet poate deveni mai inteligenta, avand capacitatea de a utiliza localizarea utilizatorului pentru a sugera cartile de fidelitate corecte pentru magazinele din apropiere. De asemenea, acesta nu este un feature nou, deoarece Google a mai incercat aceasta functie in trecut. Cu toate acestea, aceasta functie a fost abandonata din motive necunoscute.

Cu toate acestea, se pare ca Google intentioneaza sa reintroduca aceasta functie cu lansarea Android 14. In prezent, nu se stie exact cum va functiona aceasta caracteristica de notificare geolocalizata, insa este posibil ca o notificare sa fie emisa atunci cand utilizatorul se afla in apropierea unui magazin unde poate folosi una dintre cartile sale de fidelitate.