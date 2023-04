Angry Birds și încă 8 jocuri mobile pe care toată lumea le-a uitat

Cine nu și-a ascuns niciodată telefonul mobil în timpul orelor de chimie din liceu pentru a se juca Angry Birds sau Temple Run? Astăzi suntem mai obișnuiți cu FreeFire, Roblox, Call of Duty, printre alte jocuri care nu au prins epoca de aur a telefoanelor mobile. Dacă ești un jucător de old school, probabil că îți amintești de clasice precum Angry Birds și Subway Surfers.

Dar dacă memoria îți eșuează, nu-ți face griji. Am pregătit o listă de jocuri pentru mobil care au făcut furie și au ajuns să fie uitate în timp. Verifică!

9 jocuri de succes care în timp au fost uitate

Temple Run

Cine nu a fost niciodată disperat să fugă din această salopetă nu știe ce este adevărata emoție. Temple Run a fost un joc clasic de alergare care nu s-a terminat niciodată, scopul tău a fost: scapă, strânge aur și nu muri. Ai alunecat? S-a terminat.

Distracția aici a fost să vedem cine a strâns cele mai multe monede și a făcut cei mai mulți metri în joc pentru a-și arata mai târziu recordul în fața colegilor. Doi ani mai târziu au lansat Temple Run 2, care a fost aproape la fel ca primul.

Paper Toss

Lebron James! Singura dată când m-am simțit ca o vedetă NBA a fost când am aruncat o minge de hârtie prin cameră și a aterizat chiar în mijlocul coșului de gunoi. Backflip Studios trebuie să fi gândit același lucru cand a facut acest joc.

Obiectivul a fost simplu: arunci mingea de hârtie în coșul de gunoi, fie în birou, aeroport, depozit, trebuie doar să lovești ținta. Din păcate, jocul nu mai este disponibil, deoarece Backflip și-a închis porțile în 2019, dar puteți găsi în continuare câteva copii ale jocului.

Subway Surfers

Clasic este clasic, dar acesta, prietenii mei, depășește asta. Subway Surfers a avut atât de mult succes încât a fost primul joc care a atins un miliard de descărcări. În joc, controlezi un grup de artiști graffiti care fug de un paznic și câinele lui de-a lungul liniilor de metrou din diferite orașe din lume.

Similar cu Temple Run, jocul se termină doar când te prăbușești undeva sau ești prins de gardian (cu excepția cazului în care vizionezi 20 de reclame pentru a câștiga monede). Jocul are încă o audiență uriașă și se află în Top 10 cele mai descărcate jocuri pentru mobil până în prezent.

Angry Birds

Acesta nu are nevoie de prezentare, deoarece este probabil cel mai faimos joc mobil din lume (după jocul snake). Cu 19 jocuri lansate, un film și chiar desene animate, Angry Birds a fost un succes absolut de când a fost lansat în 2009.

În complot, Regele Porc a furat ouăle păsărilor și a lăsat mai mulți porci în structuri de-a lungul drumului, astfel încât nimic să nu ia în cale planurile sale. Înarmat cu o praștie, obiectivul este: să dobori cât mai mulți porci poți folosind păsări și ținta jucătorului. Gameplay-ul a avut un stil inovator pentru vremea respectivă, pe lângă o dinamică simplă în care nu era cum să greșești.

Vector

Vector a fost un clasic arcade care (ca unele dintre jocurile de pe această listă) avea un singur scop: cursele. Cu un joc 2D, ești o siluetă care alergă prin oraș într-un fel de distopie bazată pe George Orwell. Oricum, nimănui nu i-a păsat de poveste, am vrut doar să alergăm și să facem trucuri grozave în timp ce scăpăm de paznici.

Pentru a trece de un nivel aveai nevoie de un anumit număr de stele, care au fost câștigate adunând cuburi și făcând niște piruete care câștigau puncte. Jocul Vector este încă disponibil pentru descărcare și rămâne o alegere excelentă pentru jocurile mobile.

Fruit Ninja

Dacă nu ai avut niciodată vârful degetului tocit, nu ai jucat corect Fruit Ninja. Un arcade total captivant cu o idee atat de simpla incat pare o prostie in zilele noastre, unde practic: esti un ninja care taie fructe care zboara in fata ta.

Cu cât tăiați mai multe fructe, cu atât câștigați mai multe puncte, dar există o singură captură: dacă ratați trei fructe sau loviți o bombă, jocul s-a terminat. Cu această formulă, Halfbrick Studios i-a transformat pe unii jucători în zombi care au vrut doar să taie fructe pentru a elimina stresul.

Cut the Rope

Micuța broască care nu este cea mai drăguță broască din lumea jocurilor și-a dorit doar să fie hrănită, iar acesta a fost scopul în Cut the Rope! Tăind frânghiile care țin bomboane, care este mâncarea preferată a broaștei Om Nom, vei trece prin niveluri și vei ajunge la puzzle-uri care sunt mai greu de rezolvat. Și un detaliu: pentru a finaliza nivelul 100% trebuie să aduni trei stele care la început par simplu de obținut și când îți dai seama ca este mai greu, ești deja dependent de joc.

Doodle Jump

Un alt joc care nu are un final definit și se bazează pe formula cine acumulează cele mai multe puncte, Doodle Jump are o premisă simplă: sari cât de sus poți și nu cazi. Arcuri, trambuline, jetpack-uri. Folosește totul în avantajul tău și fugi de găurile negre, monștri și extratereștri care te vor ataca pe parcurs. Iată o curiozitate: jocul a ajuns la un milion de descărcări la scurt timp după ce a fost menționat de Sheldon în The Big Bang Theory.

Jetpack Joyride

Dacă credeai că singurul succes al Halfbrick Studios a fost Fruit Ninja, te-ai înșelat. Ce se întâmplă când cineva fură un jetpack din interiorul unui laborator? Jocul frenetic cu dragoni, motociclete și o coloană sonoră perfectă face din acest joc un clasic instantaneu. Cel mai tare lucru este că este al treilea joc al protagonistului Barry Steakfries, care a apărut deja în Age of Zombies și Monster Dash, din același studio.

Deci, ți-a plăcut această listă nostalgică? Daca da, asigurați-vă că o distribuiți pe rețelele de socializare!