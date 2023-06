AOC Agon AG275QXN review în limba romană

AOC Agon AG275QXN este un monitor de gaming performant, dar accesibil, care oferă o calitate superioară a imaginii, o performanță impresionantă în jocuri și un design atractiv. În această recenzie, vom analiza principalele sale caracteristici și funcții, precum și punctele forte și slabe.

Design

Monitorul are un aspect elegant și modern, cu margini subțiri pe trei laturi și o bară inferioară mai groasă, pe care este imprimat logo-ul Agon. Monitorul are și un braț retractabil pentru agățarea căștilor sau a altor accesorii.

Suportul monitorului este solid și oferă o gamă largă de ajustări: înclinare, rotire, pivotare și reglare pe înălțime. Monitorul poate fi rotit și în mod portret, dacă aveți nevoie de mai mult spațiu vertical. În spatele monitorului se află o carcasă din plastic negru, cu un model hexagonal și un logo Agon. Aici găsim și porturile de conectivitate: patru USB 3.2 (tip A), un USB 3.2 (tip B), două HDMI 2.0, două DisplayPort 1.4 și o ieșire audio de 3.5 mm.

Calitatea imaginii

Monitorul folosește un panou VA de 27 de inci, cu rezoluție QHD (2560×1440), rată de refresh de 165 Hz, timp de răspuns de 1 ms și suport HDR. Panoul VA oferă un contrast ridicat, care se traduce prin negri profunzi și culori vii. Rezoluția QHD asigură o claritate și o densitate bună a pixelilor, iar rata de refresh de 165 Hz oferă o fluiditate sporită în jocuri. Timpul de răspuns de 1 ms reduce efectul de ghosting sau estompare a imaginii în mișcare.

AOC Agon AG275QXN

Monitorul are o luminozitate maximă de 400 nits, suficient pentru a vedea clar conținutul în orice condiții de iluminare ambientală. Uniformitatea luminii este bună, fără a prezenta scurgeri sau pete vizibile pe ecran. Culorile sunt redate foarte fidel, cu o acuratețe medie DeltaE de doar 0.78 în spațiul sRGB. Monitorul poate afișa și o gamă largă de culori, acoperind 95% din DCI-P3 și 125% din sRGB. Acest lucru îl face potrivit nu doar pentru gaming, ci și pentru activități creative sau vizionare de filme.

Performanța în jocuri

Monitorul este conceput pentru gaming, iar acest lucru se vede în performanța sa în jocuri. Rata de refresh de 165 Hz asigură o redare fluidă și fără sacadări a imaginii, iar timpul de răspuns de 1 ms elimină efectul de ghosting. Monitorul are și suport pentru sincronizare adaptivă, atât FreeSync, cât și G-Sync, care previne fenomenul de tearing sau stuttering al imaginii. Pentru a beneficia de aceste funcții, trebuie să aveți o placă video compatibilă și să conectați monitorul prin DisplayPort.

AOC Agon AG275QXN

Monitorul are și câteva funcții suplimentare care pot îmbunătăți experiența de gaming. De exemplu, are un mod Low Input Lag, care reduce întârzierea semnalului de la sursă la ecran, un mod Shadow Boost, care crește detaliile în zonele întunecate, și un mod Game Color, care permite ajustarea saturației culorilor. Monitorul are și un meniu OSD (On Screen Display) accesibil prin intermediul unui joystick situat în spatele ecranului. Aici puteți schimba setările monitorului, alegeți unul dintre modurile predefinite (FPS, RTS, Racing etc.) sau creați un profil personalizat.

Concluzii

AOC Agon AG275QXN este un monitor de gaming excelent, care oferă o calitate superioară a imaginii, o performanță impresionantă în jocuri și un design atractiv. Panoul VA de 27 de inci cu rezoluție QHD, rată de refresh de 165 Hz, timp de răspuns de 1 ms și suport HDR este o combinație câștigătoare pentru orice gamer. Contrastul ridicat, culorile vii și luminozitatea bună fac ca acest monitor să se descurce bine și în alte activități, cum ar fi vizionarea de filme sau editarea de fotografii.

Singurele aspecte negative pe care le-am găsit la acest monitor sunt lipsa unui port mini DisplayPort, calitatea mediocră a materialelor plastice și designul foarte specific pentru League of Legends, care s-ar putea să nu fie pe gustul tuturor. În rest, AOC Agon AG275QXN este un monitor pe care îl recomandăm cu încredere celor care caută un monitor de gaming performant, dar accesibil.