Xiaomi ar putea lansa doua noua smartphone-uri din gama premium inainte de sfarsitul anului: Xiaomi Mi 10T si Mi 10T Pro. Si, asteptand lansarea lor, numeroase sunt zvonurile care apar.

In ciuda crizei provocate de Covid-19, Xiaomi afiseaza rezultate destul de bune. Si acest lucru se datoreaza in mare parte seriei Mi 10, o serie de smartphone-uri din gama premium a marcii pentru anul 2020. Insa, chiar daca Xiaomi a lansat numeroase modele din gama premium anul acesta, se pare ca ar mai putea prezenta o serie de modele noi pentru sfarsitul acestui an.

Dupa Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 the Mi 10 Lite Zoom/ Mi 10 Youth Edition si Mi 10 Ultra, Xiaomi ar putea dezvalui alte doua modele, Xiaomi Mi 10T si Mi 10T Pro. Inca nu exista un teasing pentru aceste doua noi modele. Designul celor doua, partea din fata in special nu se schimba foarte tare. Avem un ecran tip borderless cu o perforatie pentru camera frontala. In schimb, in partea din spate avem o dispunere mai speciala a celor trei camere foto.

Mi 10 T are o camera principala de 64mpx in timp ce Mi 10 T Pro are o camera principala de 108 mpx. Mi 10T Pro va beneficia de prezenta unui Snapdragon 865, unei baterii de 5000 mAh, 8 GB RAM si 128 sau 256 GB stocare interna. Pretul lui Mi 10T este de 547 euro in timp ce Mi 10T Pro va costa 660 de euro.