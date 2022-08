Una dintre cele mai mari decizii pe care oricine le poate lua in viata sa este sa cumpere un apartament. Unii viitori proprietari se intreaba daca acesta este lucrul potrivit pentru ei, deoarece exista si alte optiuni precum inchirierea unui apartament sau cumpararea unei case. Daca ti se intampla acelasi lucru, nu-ti face griji. Daca te gandesti sa achizitionezi un apartament sau o garsoniera, presidentresidence.ro ofera apartamente Craiova la preturi avantajoase, predate la cheie pe artera cea mai importanta a orasului. Cartierul este dezvoltat in apropierea Mall-ului din Craiova, aproape de spital, supermarketuri, statii de autobuz si desigura intr-o zona selecta si foarte sigura!

De ce sa cumperi un apartament?

1. Implica intretinere redusa

Daca decizi sa te muti intr-un apartament, va trebui sa platesti o taxa lunara pentru intretinerea cladirii, care include curatenia interioara si exterioara. Atunci va trebui sa iti faci griji doar cu stergerea sau cu aspirarea podelei apartamentului tau o data pe saptamana, in loc sa cureti suprafete mari precum cele dintr-o casa.

In acest sens, o locuinta cu intretinere redusa este perfecta pentru cei care duc o viata aglomerata, precum profesionistii ambitiosi sau calatorii, oferind un loc convenabil de relaxare.

2. Este mai durabil

A trai intr-o proprietate mica te va face sa-ti reconsidere obiceiurile de cumparare. Vei avea mai putine articole pentru ca vei avea mai putin spatiu pentru a le depozita, spre deosebire de o casa. De asemenea, multe apartamente moderne sunt construite special pentru a fi ecologice si durabile.

Un exemplu in acest sens sunt cladirile verzi. Unele au chiar panouri solare si pe acoperisuri se pot cultiva legume si plante. Nu este uimitor sa contribui la protejarea mediului?

3. Ai o accesibilitate mai mare

Majoritatea dezvoltatorilor imobiliari construiesc apartamente in zone strategice bine dezvoltate, care ofera diverse facilitati educationale, medicale si recreative in apropiere. De exemplu, multe dintre proiectele imobiliare oferite de piata sunt situate in apropierea centrelor comerciale, bancilor, magazinelor, restaurantelor etc., unde totul este la indemana ta.

4. Oferiti mai multe zone comune

In cladirile moderne, unele caracteristici ale apartamentului includ nu numai accesorii si fitinguri sanitare de buna calitate, ci si facilitati de stil de viata, cum ar fi spatiu de sport, piscina, loc de joaca, camera comunitara si multe altele.

Acest lucru face ca locuitul in apartament sa fie confortabil si convenabil, deoarece nu trebuie sa parasesti casa pentru a te bucura de toate aceste facilitati. De exemplu, iti vei putea duce copilul la locul de joaca atunci cand se plictiseste, fara a fi nevoie sa mergi la un alt centru de recreere pentru copii.

5. Traiesti in siguranta

Securitatea generala intr-o cladire rezidentiala este ridicata in comparatie cu locuintele individuale, deoarece o comunitate locuieste in aceeasi cladire. Ai vecini care locuiesc langa tine care sa te ajute in caz de urgenta.

La fel, apartamentele vin cu masuri de securitate, precum serviciu de concierge, monitorizare cu camere de supraveghere, imprejmuire cu sarma ghimpata pe peretii de frontiera etc. Prin urmare, atunci cand pleci in vacanta sau copiii tai se joaca la parter, nu vei fi atat de ingrijorat.

6. Ofera versatilitate

Cladirile ofera multa versatilitate pentru a se potrivi stilului tau de viata. De exemplu, poti alege dintr-o varietate de dimensiuni de apartament, tipuri de etaje etc. Daca ai o familie mica si doresti o comunitate linistita, atunci va fi suficient un apartament cu 2 dormitoare. Insa, daca planuiesti sa ai o familie numeroasa, atunci ar fi indicat sa cauti un apartament cu 3 dormitoare.

7. Traiesti intr-o comunitate

Cand locuiesti intr-un apartament, ai posibilitatea de a crea relatii de durata si semnificative nu numai cu familia ta, ci si cu vecinii tai. Prieteniile si relatiile apropiate se pot forma cu usurinta pe masura ce interactionezi si va vedeti frecvent intr-o cladire rezidentiala.

8. Iti permite sa economisiti

Desi cumpararea unui apartament este o decizie investitionala uriasa, pe termen lung, te ajuta sa faci economii la bani deoarece nu trebuie sa locuiesti pentru totdeauna intr-o casa inchiriata. De asemenea, este o forma de economisire fortata pentru ca trebuie sa termini de plata creditul ipotecar.

In acest fel, cumpararea unui apartament iti permite sa devii un planificator financiar inteligent, astfel incat sa te poti concentra pe alte planuri financiare din viata ta, precum fondul de pensii, fondul universitar pentru copii, printre altele.

Deci pentru a rezuma avantajele majore de la locui in cartierul rezidential Presidentresidence.ro:

Un mediu mai sigur: urbanizarile sunt spatii exclusiv pentru uz rezidential. Acest lucru il face un loc mai sigur. De asemenea, multe urbanizari au acces restrictionat si chiar securitate privata.

Siguranta rutiera: pe masura ce traficul este mai usor, sunt mai putine accidente, astfel incat poti conduce mai calm. In plus, castigi in protejarea auzului, deoarece zgomotul este semnificativ mai mic in comparatie cu cel generat in orasul mare.

Liniste: urbanizarile sunt locuri foarte linistite, unde te poti odihni și iti poti reincarca energia asa cum meriti.

Spatii verzi: a fi aproape de zonele verzi permite un contact mai mare cu natura si va fi mai usor sa mergem la plimbare sau la alergat in medii sigure.

Mai mult spatiu: unul dintre avantajele achizitionarii unei case intr-o urbanizare este spatiul. Locuintele sunt de obicei mai mari si au in general o gradina, garaj si chiar zone verzi individuale.

Atmosfera de familie: aceste tipuri de zone ofera un mediu linistit pentru a-ti creste si educa copiii. Copiii tai se vor putea juca pe strazi si in gradini.