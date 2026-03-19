Firefox primește un VPN gratuit integrat, dar protecția se oprește la browser

Mozilla pregătește pentru Firefox o funcție nouă pe care alte browsere au introdus-o deja sub forme similare: un VPN integrat. Scopul este simplu. Browserul îți ascunde adresa IP atunci când navighezi și îți oferă un plus de confidențialitate în sesiunile online.

Totuși, protecția nu acoperă întregul trafic de pe calculator. VPN-ul integrat în Firefox funcționează doar pentru datele care trec prin browser. Orice trafic trimis prin alte aplicații instalate pe PC rămâne în afara acestei protecții.

Mozilla merge astfel pe o direcție apropiată de cea adoptată deja de Microsoft Edge. Și acolo există un VPN integrat, însă acesta se aplică exclusiv traficului din browser. Diferența este că Firefox vine cu o limită lunară de date semnificativ mai generoasă.

Funcția gratuită va fi inclusă în Firefox începând cu versiunea 149. Actualizarea este programată să ajungă pe 24 martie pe PC-urile compatibile, însă lansarea inițială este limitată la Germania, Franța, Regatul Unit și SUA. Pentru Belgia și Țările de Jos nu există încă un calendar confirmat, deși extinderea disponibilității pare probabilă în timp si pentru Romania.

Un avantaj clar față de soluția oferită de Edge este volumul lunar de date. În Edge, plafonul este de 5 GB pe lună. În Firefox, proxy-ul inclus permite transferul a până la 50 GB lunar. Pentru a folosi această opțiune, trebuie să îți creezi un cont Mozilla.

Contul nu este util doar pentru activarea funcției. Acesta poate fi folosit și pentru sincronizarea filelor favorite și a istoricului de navigare între dispozitive, ceea ce face integrarea mai practică pentru cei care folosesc Firefox pe mai multe sisteme.

Pe partea de confidențialitate, Mozilla susține că sesiunile de navigare nu sunt înregistrate. Compania mai spune și că datele care sunt totuși asociate contului tău sunt șterse în cel mult trei luni. La nivel de funcționare, serviciul rutează traficul de navigare prin serverele Mozilla, astfel încât site-urile nu mai văd adresa ta IP reală, ci adresa serverelor folosite de companie.

Există însă și o limitare importantă. Nu poți alege locația prin care trece conexiunea. Din acest motiv, funcția nu trebuie privită ca o soluție gratuită pentru streaming. De exemplu, nu o poți folosi pentru a accesa din Europa filme sau seriale disponibile doar în SUA.

Mai este un detaliu care poate crea confuzie. Acest VPN gratuit integrat în browser nu este același lucru cu Mozilla VPN, serviciul plătit al companiei. Mozilla VPN este o aplicație desktop completă, care direcționează prin serverele Mozilla tot traficul de pe PC, nu doar activitatea din browser.

Diferența dintre cele două servicii este, așadar, clară. Varianta gratuită din Firefox oferă protecție limitată la navigare și vine cu restricții de utilizare. Mozilla VPN, în schimb, este o soluție separată, cu acoperire completă la nivel de sistem și cu acces contra cost.