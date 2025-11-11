Google va penaliza aplicațiile care irosesc bateria pe Android

Google introduce o regulă nouă în Google Play, menită să reducă aplicațiile care consumă bateria fără motiv. Ținta este folosirea „wake lock”, mecanismul care menține telefonul activ chiar și când ecranul este stins.

„Wake lock” are utilizări legitime. Redarea de muzică și descărcarea de fișiere depind de el pentru a continua în fundal. În alte situații, folosirea excesivă poate accelera descărcarea bateriei.

Google va sancționa aplicațiile care abuzează de „wake lock”. În magazin, aceste aplicații pot primi o etichetă de avertizare privind consumul ridicat sau pot fi scoase din recomandările afișate în Google Play.

Schimbarea pune presiune pe dezvoltatori. Aceștia trebuie să reducă folosirea „wake lock” la scenariile strict necesare și să prevină menținerea inutilă a activității în fundal. Altfel, vizibilitatea aplicațiilor lor va scădea.

Regula intră în vigoare la 1 martie 2026. Dezvoltatorii au la dispoziție câteva luni pentru a-și ajusta aplicațiile și pentru a evita etichetele de avertizare sau excluderea din recomandări.

Pentru utilizatori, efectul așteptat este o autonomie mai bună în utilizarea zilnică. Limitarea abuzului de „wake lock” reduce cazurile în care bateria scade rapid cu ecranul stins, fără o activitate reală în curs.

Anunțul a fost publicat pe Android Developers Blog și confirmă calendarul de implementare. Noua regulă vizează exclusiv comportamentul de consum excesiv, nu scenariile în care „wake lock” este necesar pentru funcționarea normală.