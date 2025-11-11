Skip to content

Ce cauți?

Google va penaliza aplicațiile care irosesc bateria pe Android

De: Pana Andrei Data: 11/11/2025 De citit: 2 min
3 0

Google schimbă regulile pe Google Play, pentru a descuraja aplicațiile care irosesc bateria. Noua politică limitează folosirea „wake lock” și introduce avertismente sau excluderi din recomandări pentru folosirea excesivă.

Google Play

Google introduce o regulă nouă în Google Play, menită să reducă aplicațiile care consumă bateria fără motiv. Ținta este folosirea „wake lock”, mecanismul care menține telefonul activ chiar și când ecranul este stins.

„Wake lock” are utilizări legitime. Redarea de muzică și descărcarea de fișiere depind de el pentru a continua în fundal. În alte situații, folosirea excesivă poate accelera descărcarea bateriei.

Google va sancționa aplicațiile care abuzează de „wake lock”. În magazin, aceste aplicații pot primi o etichetă de avertizare privind consumul ridicat sau pot fi scoase din recomandările afișate în Google Play.

Google va penaliza aplicațiile care irosesc bateria pe Android

Schimbarea pune presiune pe dezvoltatori. Aceștia trebuie să reducă folosirea „wake lock” la scenariile strict necesare și să prevină menținerea inutilă a activității în fundal. Altfel, vizibilitatea aplicațiilor lor va scădea.

Regula intră în vigoare la 1 martie 2026. Dezvoltatorii au la dispoziție câteva luni pentru a-și ajusta aplicațiile și pentru a evita etichetele de avertizare sau excluderea din recomandări.

Pentru utilizatori, efectul așteptat este o autonomie mai bună în utilizarea zilnică. Limitarea abuzului de „wake lock” reduce cazurile în care bateria scade rapid cu ecranul stins, fără o activitate reală în curs.

Anunțul a fost publicat pe Android Developers Blog și confirmă calendarul de implementare. Noua regulă vizează exclusiv comportamentul de consum excesiv, nu scenariile în care „wake lock” este necesar pentru funcționarea normală.

Pana Andrei

Sunt un content writer pasionat de tehnologie cu o experiență îndelungată în blogging și conținut digital. De la liceu, am început să îmi dezvolt abilitățile de scriere prin intermediul unui blog personal și tot de atunci am devenit un cititor avid al noutăților din lumea tehnologiei și a divertismentului. În prezent, îmi place să scriu despre orice ține de software și tehnologie, în special despre cele mai recente inovații și tendințe. Am abilități solide în gestionarea și dezvoltarea de conținut, precum și în promovarea acestuia prin intermediul rețelelor sociale și a altor canale digitale. Sunt pasionat de a explora noi tehnologii și de a traduce complexitatea acestora într-un conținut accesibil și captivant pentru cititori.

Articole Recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *