Samsung Browser pentru Windows aduce sincronizare între telefon și PC, plus funcții AI dezvoltate cu Perplexity

Samsung extinde ecosistemul său software către platforma Windows. Compania a anunțat Samsung Browser pentru Windows, un browser care preia experiența de navigare de pe dispozitivele mobile Galaxy și o aduce pe computerele cu sistem de operare Microsoft.

Principalul avantaj al noului browser constă în continuitatea între dispozitive. Utilizatorii pot începe să citească o pagină web pe telefon și să continue exact de unde au rămas atunci când trec pe computer. Browserul sincronizează marcajele și istoricul de navigare între toate dispozitivele conectate.

Integrarea Samsung Pass completează această experiență. Sistemul permite completarea automată a datelor de autentificare și a informațiilor personale în mod securizat. Trecerea de la mobil la PC nu mai presupune introducerea manuală repetată a credențialelor.

Componenta de inteligență artificială reprezintă elementul central al acestui browser. Samsung a colaborat cu Perplexity pentru a dezvolta un sistem bazat pe conceptul de „IA agentică”. Spre deosebire de asistenții tradiționali care răspund doar la întrebări, acest sistem poate executa acțiuni concrete în numele utilizatorului.

Funcțiile AI analizează conținutul paginilor web și acționează pe baza acestuia. Browserul poate naviga între file, poate compara informații din surse multiple și poate genera rezumate. Sistemul identifică și extrage datele relevante fără intervenție manuală.

Un exemplu concret ilustrează capabilitățile acestui sistem. Când un utilizator consultă un itinerar de călătorie, browserul poate analiza automat conținutul paginii și poate crea un plan structurat. Funcția elimină necesitatea de a copia manual informațiile între aplicații.

Capacitățile se extind și la conținutul video. Utilizatorii pot sări direct la secțiunea dorită dintr-un videoclip, fără să parcurgă întreaga durată. Browserul identifică segmentele relevante pe baza solicitărilor utilizatorului.

Căutarea în browser beneficiază de suport pentru limbaj natural. În loc să introducă cuvinte cheie exacte, utilizatorii pot descrie produsul sau pagina căutată folosind limbajul obișnuit. Sistemul identifică rezultatele relevante din istoricul de navigare chiar și cu descrieri aproximative.

Samsung Browser pentru Windows funcționează pe Windows 11 și Windows 10. Versiunea minimă necesară pentru Windows 10 este 1809. Browserul nu este disponibil pentru versiuni mai vechi ale sistemului de operare.

Funcțiile de inteligență artificială au o disponibilitate geografică limitată în prezent. Doar utilizatorii din Coreea de Sud și Statele Unite au acces la capabilitățile AI. Samsung a indicat planuri de extindere către alte piețe, însă nu a precizat un calendar concret.