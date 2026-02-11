WhatsApp schimbă accesul la setări în versiunea beta pentru Android

WhatsApp modifică interfața aplicației pentru utilizatorii Android înscriși în programul beta. Odată cu versiunea 2.26.6.4, distribuită prin Google Play Beta, aplicația primește o nouă filă dedicată setărilor. Schimbarea urmărește să reducă pașii necesari pentru a ajunge la profil și la opțiunile contului.

Compania testează două variante de implementare, pentru a evalua reacțiile utilizatorilor și a identifica designul cel mai ușor de folosit. Prima metodă adaugă o pictogramă de profil în colțul din dreapta sus al ecranului principal de chat. O simplă atingere pe această pictogramă deschide direct meniul de setări.

A doua variantă introduce o a cincea filă în bara de navigare din partea de jos a ecranului. Noua secțiune, denumită „Dumneavoastră”, trimite utilizatorii către pagina de setări. Pentru a face loc acestei file suplimentare, dimensiunea fontului celorlalte file a fost ajustată.

Principalul beneficiu este accesul rapid la setări, fără navigare prin mai multe meniuri. O singură atingere este suficientă pentru a ajunge la opțiunile contului. Schimbarea aduce un plus de confort pentru cei care folosesc mai multe conturi, deoarece pictograma profilului activ rămâne vizibilă și reduce riscul trimiterii mesajelor din contul greșit.

Actualizarea adaugă și o zonă destinată fotografiei de copertă în partea superioară a paginii de setări. În prezent, imaginea nu poate fi modificată, însă prezența acestei secțiuni indică planuri pentru un profil mai personalizat. Nu este clar ce variantă de design va fi adoptată sau dacă va fi aleasă o soluție diferită.

Funcția este disponibilă momentan pentru un număr limitat de utilizatori care au instalat cea mai recentă versiune beta pe Android. Lansarea către publicul larg este așteptată după finalizarea perioadei de testare.