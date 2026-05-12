Meta lansează WhatsApp Plus pentru iOS la 2,49 euro pe lună

Meta a început să distribuie abonamentul WhatsApp Plus către un grup restrâns de utilizatori pe iOS, după ce luna trecută rulase o primă testare limitată pe Android. Prețul confirmat pentru Europa este de 2,49 euro pe lună, echivalentul a aproximativ 12,50 lei. Distribuția se extinde treptat, cu disponibilitate completă așteptată în săptămânile următoare.

Abonamentul nu restricționează funcțiile de bază ale WhatsApp. Mesajele, apelurile vocale și video, actualizările de status și criptarea end-to-end rămân gratuite pentru toți utilizatorii. Contextul contează: WhatsApp a renunțat la abonamentul anual de 1 dolar în 2016, optând pentru modelul complet gratuit. De atunci, Meta a evitat deliberat subscripțiile pentru consumatori, iar revenirea la un model parțial plătit vine după ce veniturile WhatsApp au depășit pragul de 2 miliarde de dolari anual la finalul lui 2025, generate majoritar din servicii enterprise.

Noutatea funcțională principală a planului Plus este creșterea numărului de conversații fixate în ecranul principal de la 3 la 20. Tot în zona organizării, abonații pot aplica simultan același temă, ton de notificare și sonerie pentru toate conversațiile dintr-o listă de chat-uri personalizată, în loc să modifice setările individual pentru fiecare. Sunt funcții practice, nu decorative.

Personalizarea vizuală ocupă cea mai mare parte a ofertei. Abonatul alege din 18 culori de accent care înlocuiesc verdele implicit al aplicației în întreaga interfață, culorile disponibile incluzând albastru vibrant, violet regal, verde-pădure, burgundy și galben auriu. Există de asemenea 14 icoane alternative pentru aplicație, de la variante minimaliste cu contur până la design-uri artistice sau cu efect de sclipire.

Pachetele de stickere premium cu animații care ocupă întregul ecran sunt accesibile abonaților, dar efectul animat este vizibil și pentru destinatarii fără abonament Plus. Cele 10 tonuri de apel incluse poartă denumiri precum Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble și Carnival și sunt concepute pentru a distinge mai ușor apelurile WhatsApp de cele ale altor aplicații.

Un detaliu important: WhatsApp Plus este disponibil exclusiv pentru WhatsApp Messenger, nu și pentru WhatsApp Business. Utilizatorii cu cont de business nu vor vedea opțiunea de abonare. Reînnoirea este automată lunar, iar anularea trebuie făcută cu cel puțin 24 de ore înainte de data de reînnoire. Gestionarea și anularea abonamentului se fac direct din App Store.

Unii utilizatori eligibili pot primi o perioadă de probă gratuită de o săptămână sau o lună, în funcție de țară. Prețul în România nu a fost confirmat oficial. Dacă Meta aplică același echivalent folosit în Europa occidentală, suma ar urma să se situeze în jurul a 13-14 lei pe lună. Disponibilitatea pentru utilizatorii români urmează să fie confirmată odată cu extinderea distribuției.

Meta anunță că planul Plus va fi completat cu funcții suplimentare în actualizările viitoare, fără a preciza un calendar. Deocamdată, pachetul include 6 funcții noi.

La 2,49 euro pe lună, WhatsApp Plus costă exact jumătate față de Telegram Premium (4,99 euro). Numai că Telegram Premium aduce funcții concrete: viteze de descărcare mai mari, fișiere de până la 4 GB, transcriere vocală și eliminarea reclamelor. WhatsApp Plus, după cum o spune chiar titlul unui articol 9to5Mac, îți oferă ceva ce „probabil nu ai nevoie”. O taxă lunară pentru stickere animate și icoane alternative nu pare un argument solid pentru publicul care folosește WhatsApp strict ca instrument de comunicare. Dar Meta testează clar un plafon psihologic de preț, nu o revoluție de produs.