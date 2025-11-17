YouTube Music testează în sfârșit căutarea în playlisturi pe iOS

YouTube Music testează o funcție așteptată de ani de zile, căutarea în playlisturi. Scopul este să îți fie mai ușor să găsești o melodie anume într-o listă lungă de redare, fără să derulezi la nesfârșit.

Funcția a fost observată prima dată de un utilizator Reddit. Acesta a remarcat apariția unei noi opțiuni numite „Găsește în listă de redare” în aplicația YouTube Music pentru iOS, versiunea 8.45.3. Utilizatorul, care pare să locuiască în India, a explicat că opțiunea funcționează pentru playlisturi, însă nu și pentru posturile de radio salvate în bibliotecă.

Lipsa unei căutări dedicate în playlisturi a fost mult timp o slăbiciune a YouTube Music. Utilizatorii trebuiau să deruleze manual prin liste cu sute de melodii pentru a găsi o piesă anume. Pe desktop exista o rezolvare doar prin pluginuri de browser, dar aplicațiile mobile nu ofereau niciun instrument integrat pentru asta.

În prezent, funcția pare să fie oferită unui număr foarte mic de utilizatori. Alți membri ai comunității Reddit, atât pe Android, cât și pe iOS, au spus că nu văd opțiunea „Găsește în listă”. Chiar și unii utilizatori din India, cu aceeași versiune 8.45.3, nu au putut confirma prezența funcției.

Aceste diferențe sugerează că Google rulează un test A/B limitat înainte de o lansare mai largă. Compania procedează des în acest fel când introduce opțiuni noi, pentru a verifica modul în care utilizatorii le folosesc și pentru a ajusta detaliile de implementare.

Când funcția va ajunge la toată lumea, se așteaptă să fie disponibilă prin meniul cu trei puncte din dreptul unei liste de redare. De acolo, vei putea deschide căutarea și vei introduce numele melodiei pe care o cauți în acel playlist.

Nu există încă informații despre momentul în care Google va extinde funcția pentru toți utilizatorii YouTube Music. Dacă folosești aplicația și ai multe playlisturi lungi, această opțiune îți poate reduce mult timpul pierdut cu derularea și îți poate face experiența de ascultare mai confortabilă.