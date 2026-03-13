Premium Lite de la YouTube devine mai util după lansarea noilor funcții

YouTube a anunțat o actualizare importantă pentru abonamentul Premium Lite. Serviciul primește funcțiile de redare în fundal și descărcare video, iar lansarea a început deja în India. Compania spune că noile opțiuni vor ajunge la toți abonații Lite în următoarele săptămâni.

Schimbarea extinde clar utilitatea acestui abonament. Utilizatorii vor avea parte de o experiență fără reclame pentru o mare parte din conținutul video standard. În același timp, vor putea salva clipuri direct pe dispozitiv pentru vizionare offline, fără să depindă de o conexiune activă la internet.

Cea mai așteptată noutate este redarea în fundal. Funcția permite continuarea sunetului din videoclipuri chiar și atunci când utilizatorul deschide alte aplicații sau blochează ecranul telefonului. Pentru mulți abonați, acesta era unul dintre lipsurile majore ale planului Lite.

YouTube leagă această actualizare de feedback-ul primit din partea utilizatorilor. După programul pilot extins pe mai multe piețe anul trecut, cererea pentru vizionare offline și redare în fundal a rămas constantă. Compania a decis astfel să includă aceste opțiuni în Premium Lite pentru a răspunde mai bine modului în care publicul folosește platforma.

Chiar și cu aceste îmbunătățiri, diferențele dintre Premium Lite și abonamentul standard rămân clare. Beneficiile noi se aplică în principal conținutului video general, nu și zonei de conținut muzical. Asta înseamnă că limitările pentru videoclipurile muzicale oficiale nu dispar odată cu această actualizare.

Pentru o experiență complet fără reclame la toate videoclipurile, inclusiv cele muzicale, utilizatorii trebuie să aleagă în continuare pachetul standard. Același lucru este valabil și pentru cei care vor acces complet la serviciul separat YouTube Music Premium. Premium Lite devine mai atractiv, dar nu înlocuiește complet abonamentul superior.

Actualizarea arată că YouTube încearcă să facă planul Lite mai competitiv fără să elimine granița față de oferta standard. Noile funcții adaugă mai multă flexibilitate în utilizarea de zi cu zi și răspund direct unor cereri repetate din partea abonaților.