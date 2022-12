Apple a lansat funcția de urgență SOS prin satelit pentru iPhone 14 în Franța, Germania, Irlanda și Regatul Unit, pe lângă lansarea inițială în SUA și Canada. Această funcție le permite utilizatorilor să trimită mesaje SOS de urgență prin conexiune prin satelit în zonele fără servicii celulare. Toți utilizatorii de iPhone 14 care rulează iOS 16.1 în aceste țări pot accesa serviciul gratuit timp de doi ani de la achiziționarea dispozitivului.

Activarea funcției SOS de urgență prin satelit

Prezentat pentru prima dată în septembrie, acest serviciu permite persoanelor să comunice cu serviciile de urgență atunci când se află în afara razei de acțiune a rețelelor celulare și Wi-Fi. Pentru a activa funcția de satelit Emergency SOS, utilizatorii pot fie să țină apăsate butoanele de pornire și de volum, fie să atingă rapid de cinci ori butonul de pornire. Va apărea o interfață specializată, care îi va ghida pe utilizatori în procesul de stabilire a unei conexiuni. Ulterior, va apărea un scurt chestionar, care le va permite utilizatorilor să furnizeze rapid informații esențiale dispecerilor prin simple atingeri. Aceste informații sunt incluse în mesajul inițial trimis, asigurându-se că cei care răspund la urgențe pot înțelege rapid situația și locația utilizatorului.

Informații furnizate în mesajul inițial către echipele de intervenție în caz de urgență

Potrivit comunicatului de presă al Apple, „după completarea chestionarului, utilizatorul este îndrumat de interfața intuitivă să îndrepte iPhone-ul spre cer pentru a stabili o conexiune. Mesajul inițial trimis include răspunsurile utilizatorului la chestionar, locația (inclusiv altitudinea), nivelul bateriei iPhone-ului și Medical ID (dacă este activat). Aceste răspunsuri și orice mesaje ulterioare sunt transmise direct prin satelit către centrele de releu cu specialiști instruiți de Apple, care pot apoi să ceară ajutor în numele utilizatorului. Transcrierea comunicării poate fi, de asemenea, împărtășită cu persoanele de contact desemnate de utilizator pentru situații de urgență, pentru a le ține la curent cu situația.”

Extinderea funcției Emergency SOS prin satelit în alte țări

Pe lângă utilizarea în situații de urgență, această funcție le permite utilizatorilor să își împărtășească locația cu prietenii și familia prin satelit atunci când călătoresc în zone fără servicii de telefonie mobilă sau Wi-Fi. Pentru a face acest lucru, utilizatorii trebuie pur și simplu să deschidă aplicația Find My, să navigheze la fila „Me”, să gliseze în sus pentru a localiza opțiunea „My Location via Satellite” și să selecteze „Send My Location”. SOS de urgență prin satelit este gratuit timp de doi ani de la activarea pe un nou iPhone 14, deși nu este clar care va fi costul după această perioadă. Trebuie remarcat faptul că atât Emergency SOS via satellite, cât și Find My via satellite necesită iOS 16.1 sau o versiune mai recentă. Apple intenționează să extindă suportul pentru această funcție în alte țări în 2023.