Apple anunta cateva saptamani de intarziere pentru iPhone 12

Noul iPhone va aparea, insa cu cateva saptamani intarziere. cesta a fost anuntul facut de catre directorul financiar Apple.



Criza sanitara provocata de pandemia cu Covid-19 a avut un impact negativ asupra economiei mondiale, asupra tehnologiei in special. In urma cu trei luni, Ming-Chi Kuo anunta deja unele intarzieri in ceea ce priveste linia de productie Apple. Acesta din urma vorbea de cel putin o luna de intarziere pentru iPhone 12, oricare ar fi versiunea. recent, Luca Maestri, directorul financiar Apple confirma aceste zvonuri, oficializand aceasta intarziere de productie in ceea ce priveste toate cele trei versiuni de care va beneficia iPhone 12. Se pare ca acestea versuni nu vor fi lansate mai devreme de luna octombrie.



Apple ne-a obisnuit cu faptul ca isi lanseaza noile modele in luna septembrie, in fiecare an insa, anul acesta, din cauza pandemiei cu coronavirs, lucurirle vor sta putin altfel. Insa, pana in prezent nu exista o data oficiala, doar posibila luna de lansare este cunoscuta. Pana la proba contrarie, un keynote ar outea avea loc in luna septembrie si atunci ar trebuie Apple sa isi avertzeze clientii cu o posibila intarziere a telefoanelor. Apple ar putea astfel organiza doua venimente, unul pe data de 8 septembrie, altul pe data de 27 octombrie..