Apple ar putea organiza o alta prezentare importanta anul acesta

Apple a lansat deja iPhone 12, ceasul sau inteligent si tabletele dar inca nu si-a dus la bun sfarsit promisiunea de a lansa oficial noul sau processor, si anume Apple Silicon ce va inlocui procesoarele Intel.

Potrivit unor scurgeri am mai putea vedea o prezentare importanta in 2020 de la Apple, o prezentare in care vor fi anuntate noi mac-uri ce foloseste acest procesor dezvoltat de catre Apple.

Data la care se estimeaza ca vor fi lansate aceste mac-uri este de 17 noiembrie iar compania va face public data cu o saptamana inainte, adica pe data de 10 noiembrie.

Cu Apple Silicon, compania se așteaptă ca terminalul să fie mai eficient din punct de vedere energetic, ceea ce nu va fi în detrimentul performanței. Aceasta este o problemă cardinală, deoarece desktopurile consumă cea mai mare energie. Cipul propriu va permite să îmbunătățiți gestionarea energiei si timpul de funcționare. Dar Apple menționează o procesare mai bună a imaginilor și chiar performanțe grafice.