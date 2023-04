Apple dezvoltă un antrenor de sănătate AI pentru Apple Watch, numit Quartz

Apple dezvolta un antrenor de sanatate AI pentru Apple Watch, numit Quartz, care va fi lansat in 2024 si va oferi programe personalizate de exercitii fizice, diete si somn, potrivit unor surse Bloomberg. Serviciul va necesita o abonare, iar datele Apple Watch vor fi folosite pentru crearea programelor personalizate. In plus, aplicatia Health ar putea fi disponibila pe iPad incepand cu lansarea iPadOS 17, iar o actualizare ulterioara va ajuta utilizatorii sa isi monitorizeze starea de spirit si problemele de vedere.

Apple a facut deja din sanatate un punct important de vanzare pentru dispozitivele sale, in special pentru Apple Watch. Cu toate acestea, Quartz ar putea oferi o alternativa mai accesibila decat un antrenor personal uman si ar putea ajuta la consolidarea utilizatorilor Apple.

Se preconizeaza ca Apple va dezvalui headset-ul sau de realitate mixta la evenimentul de dezvoltatori WWDC din 5 iunie. Zvonurile sugereaza ca headset-ul poate oferi caracteristici legate de sanatate, cum ar fi o editie VR a Fitness+ si o unealta de meditatie.

Cat despre Quartz, va trebui sa asteptam pana in iunie pentru a-l testa, dar pana atunci, vom fi cu ochii pe WWDC pentru a afla mai multe despre noile inovatii Apple.