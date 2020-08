Apple elimină mii de jocuri din App Store-ul chinez

Pe măsură ce tensiunile cresc între SUA și China, operațiunile chineze ale Apple – care includ milioane de clienți Apple și o mare parte din operațiunile de producție ale companiei – ar putea fi în pericol. Un nou raport in The Information sustine ca China ar putea deja sa inchida portile exploatate de Apple in anii precedenti, incepand cu eliminarea recenta a mii de aplicatii din Aplicatia Chineza App Store. Asta ar putea crea probleme pentru viitorul companiei în țară.

Apple a scos peste 47.000 de aplicații din App Store-ul chinez la începutul acestei luni. Această mutare nu a fost neașteptată, deoarece Apple a adoptat recent o schimbare de politică pentru a elimina o portiță care permitea anterior ca jocurile plătite și jocurile cu achiziții în aplicație să fie finalizate, chiar dacă acestea încă așteptau aprobarea autorităților chineze de reglementare.

Aceasta nu a fost prima dată când Apple a fost puternic înarmat în a face schimbări semnificative la serviciile sale în China, fie. De exemplu, autoritățile chineze au forțat Apple să închidă iBookstore și iTunes din China în aprilie 2016, la doar șase luni după ce Apple a lansat aceste magazine în țară.

Dar întreaga operațiune Apple App Store în China, de asemenea, depinde de o portiță. Magazinele de aplicații străine din China sunt de obicei obligate să fie asociati cu un partener chinez care este proprietarul și operatorul majoritar, potrivit raportului, dar Apple operează App Store pe cont propriu. Apple a evitat, de asemenea, partajarea codul sursă pentru iOS cu China până în prezent, după ce a negociat o scutire cu guvernul chinez să nu aibă de a face cu acest lucru.

Recent, administrația Trump a luat măsuri semnificative împotriva companiilor chineze de tehnologie, ceea ce face mai dificilă pentru unii să facă afaceri în SUA. Președintele Trump a emis ordine executive la începutul acestei luni care ar interzice TikTok și WeChat, deținute de giganții chinezi ai tehnologiei ByteDance și Tencent, în SUA. Administrația Trump a înăsprit de asemenea restricțiile impuse producătorului chinez de telefoane Huawei.