Apple Glass: design, caracteristici, pret, informatii proaspete despre ochelarii inteligenti de la Apple

In octombrie anul trecut, se vorbea despre o lansare pentru semestrul doi al acestui an ceea ce pare sa indice faptul ca produsul este intr-un stadiu avansat de concepere.

Designul ochelarilor inteligenti Apple Glass este destul de clasic, seamana cu o pereche de ochelari traditionali. In orice caz, Apple si-a propus sa ofere un produs discret, care sa nu faca imediat referire la tehnologia mobila. Prototipul dispune de un LiDAR. Integrarea va fi similara cu cea in cazul lui iPad Pro 2020, obiectivul principal fiind acela de a imbunatati eficienta in cazul unor aplicatii care exploateaza SDK ARKit dupa cum putem citi si pe site-ul oficial Apple. Conform ultimelor informatii, ochelarii de la Apple nu vor avea senzori foto si/sau video din dorinta de a nu reproduce erorile Google Glass. Google Glass au fost interzisi la scurt timp de la lansare in cinematografe, in masina sau in anumite restaurante. Pretul de pornire pentru Apple Glass este de 499 de dolari in Statele Unite ale Americii. Un tarif similar cu Apple Watch. In ceea ce priveste disponibilitatea, prezentarea va avea loc in septembrie, odata cu prezentarea gamei iPhone 12 insa, daca criza sanitara nu permite acest lucru, se va amana.