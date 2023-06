Apple lansează noul MacBook Air 15 la WWDC 2023

Apple a prezentat în cadrul evenimentului WWDC 2023 primul MacBook Air cu o dimensiune mai mare decât cele de 13 inci. Noul MacBook Air 15 este o versiune îmbunătățită a modelului de 13 inci lansat anul trecut, cu aceleași forme și platformă hardware, dar cu câteva modificări la nivelul bateriei, display-ului, tastaturii și difuzoarelor.

Designul subțire și ușor

Noul MacBook Air 15 are o grosime de doar 11,5 mm, ceea ce îl face cel mai subțire laptop cu o diagonală de 15 inci din lume. De asemenea, acesta are o greutate de sub 1,5 kg, fiind cu 220 g mai ușor decât un laptop PC de aceeași categorie. Designul subțire și ușor îl face ușor de transportat în orice loc, fiind perfect pentru cei care călătoresc mult.

MacBook Air 15

Performanțe și autonomie îmbunătățite

Noul MacBook Air 15 vine echipat cu Apple Silicon M2, cu CPU de 8 core-uri și GPU de 10 core-uri, oferind performanțe de până la 12 ori mai mari decât cele ale celui mai puternic MacBook Air Intel. De asemenea, bateria oferă o autonomie de până la 18 ore, fiind cel mai mare timp de utilizare văzut vreodată într-un Mac.

Display-ul și sunetul

Display-ul Liquid Retina are o diagonală de 15,3 inci și o luminozitate maximă de 500 nit, iar marginile sunt subțiri de doar 5 mm. De asemenea, difuzoarele sunt deosebit de puternice, cu 6 speakeri, două tweeter și două seturi de woofer force-cancelling. Apple susține că profunzimea sunetului se dublează cu aceste difuzoare, oferind o experiență audio impresionantă.

Caracteristici suplimentare

Noul MacBook Air 15 vine cu o cameră FaceTime FHD 1080p și două porturi USB-C, la fel ca și modelul de 13 inci. Deși nu oferă multe opțiuni de conectivitate, acesta este încă un laptop puternic și versatil, ideal pentru utilizatorii care doresc să lucreze sau să se distreze în timpul călătoriilor.

Prețuri și disponibilitate

MacBook Air 15

Noul MacBook Air 15 va fi disponibil începând cu prețul de 1.649€ in Europa, iar precomenzile încep chiar de azi, cu disponibilitatea efectivă prevăzută pentru săptămâna viitoare. În același timp, modelul de 13 inci a fost redus la 1.349€. MacBook Air 15 va fi disponibil în patru culori: Midnight, Starlight, Silver și Space Gray.

Noul MacBook Air 15 este un laptop puternic și versatil, cu o autonomie ridicată și un design subțire și ușor. Cu performanțe de până la 12 ori mai mari decât cele ale celui mai puternic MacBook Air Intel și cu o cameră FaceTime FHD 1080p, acesta este perfect pentru utilizatorii care doresc să își îmbunătățească experiența de lucru și de divertisment. Prețurile încep de la 1.649€, ceea ce îl face o investiție importantă pentru mulți utilizatori. Cu toate acestea, noul MacBook Air 15 este un laptop puternic și care oferă performanțe de top, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru cei care doresc să își schimbe laptopul vechi cu unul nou și mai performant.