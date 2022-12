Apple tocmai a anunțat că programul Self Service Repair, care permite clienților să își repare singuri iPhone-ul sau MacBook-ul, este acum disponibil în Europa. Programul a fost lansat la începutul acestui an în SUA, iar acum a fost extins pentru Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Pentru a utiliza acest serviciu, clienții pot accesa site-ul web Apple Self Service Repair și pot selecta țara lor în colțul din dreapta sus pentru a vedea piesele și instrumentele disponibile. Un aspect unic al serviciului este faptul că permite clienților să închirieze unelte în loc să le achiziționeze direct și pot chiar obține reduceri dacă trimit piesele înlocuite la Apple pentru reciclare sau înlocuire.

Programul susține o serie de dispozitive, inclusiv seriile iPhone 12 și 13, de iPhone SE 3rd Gen și de laptopurile MacBook cu procesoare Apple. Cu toate acestea, se pare că recent lansatul iPhone 14 nu este încă compatibil. Clienții pot accesa peste 200 de piese și instrumente individuale prin intermediul serviciului, precum și manualele oficiale de reparații, care sunt disponibile la același preț ca și la furnizorii de reparații autorizați. Programul a fost lansat pentru prima dată în SUA, marcând o schimbare semnificativă pentru o companie care, până acum, a fost reticentă în a permite clienților să își repare propriile dispozitive. Înainte de lansarea unui program pentru atelierele de reparații independente în 2019, Apple a limitat disponibilitatea pieselor originale la furnizorii de servicii autorizați.

„Atunci când este necesară o reparație, dorim ca clienții să aibă mai multe opțiuni pentru o reparație sigură, fiabilă și securizată”, a declarat Jeff Williams, COO al Apple. Cu toate acestea, compania recomandă în continuare utilizarea unui serviciu profesionist atunci când este posibil, deoarece reparațiile în regim de autoservire sunt concepute doar pentru clienții care au experiență în repararea dispozitivelor electronice. Apple este una dintre puținele companii care și-a schimbat politica în ultimii ani pentru a le permite clienților să își repare mai ușor propriile dispozitive. Google, Samsung și Valve au încheiat, de asemenea, parteneriate cu iFixit, un specialist în reparații personale, pentru a oferi piese de schimb clienților care doresc să își repare singuri dispozitivele