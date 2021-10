Apple M1 Pro si M1 Max specificatii, Apple a prezentat astazi noile chip-uri care vor echipa noile MacBook-uri Pro 2021, acestea vin cu inovatii interesante, despre care vom vorbi in acest articol.

Aducând un suflu nou industriei laptopurilor cu procesorul său bazat pe ARM, Apple a venit cu procesoarele M1 Pro și M1 Max cu avântul pe care l-a câștigat.

Consum de energie cu 70% mai mic decât M1: Specificatii Apple M1 Pro

Conform detaliilor anunțate, procesorul M1 Pro va suporta lățimea de bandă a memoriei de 200 Gbps. Noul procesor, care poate fi utilizat cu 32 GB de memorie, are tehnologie de securitate pe hardware.

Produs cu tehnologie de 5 nm, M1 Pro vine cu o structură CPU de 10 nuclee. În plus, pe partea GPU, Apple M1 Pro, care are 16 nuclee, are tehnologie Neural Engine cu 16 nuclee care poate efectua 11 trilioane de operații pe secundă pentru operațiuni de inteligență artificială .

M1 Pro atrage atenția prin performanțele sale ridicate și consumul redus de energie în rândul procesoarelor ARM. De asemenea, a devenit liderul industriei în performanță pe watt, așa cum îl numește compania.

Suportând tehnologiile H.264, HEVC, ProRes și ProRes RAW din partea Media Engine, procesorul depășește așteptările. Cu toate acestea, noile procesoare oferă posibilitatea de a reda videoclipuri de 8K și 4K în același timp.

Procesorul, care conține 33,7 miliarde de tranzistoare, acceptă tehnologia Thunderbolt 4. În plus, M1 Pro, care acceptă tehnologia ProRes introdusă împreună cu familia iPhone 13 , poate fi utilizat cu două ecrane în același timp.

Apple a anuntat recent si AirPods 3, MacBook Pro de 16 inch si MacBook Pro 14 inch.

Specificații Apple M1 Max

Una dintre surprizele companiei, procesorul Apple M1 Max, a apărut cu aproape dublul performanței M1 Pro.

Procesorul M1 Max a fost produs cu tehnologie de 5 nm, ca și în modelul M1 Pro. Cu toate acestea, M1 Max acceptă lățimea de bandă a memoriei de 400 Gbps, spre deosebire de M1 Pro. În plus, M1 Max, care vine cu 64 GB de suport RAM, atrage atenția cu 57 de miliarde de tranzistoare .

Procesorul emblematic a fost introdus cu un procesor cu 10 nuclee, la fel ca în M1 Pro. Cu toate acestea, spre deosebire de M1 Pro, acesta are un GPU cu 32 de nuclee. În plus, a fost preferat motorul neuronal cu 16 nuclee, care oferă 11 trilioane de operațiuni .

Cea mai mare diferență a procesorului M1 Max față de modelul M1 Pro este suportul pentru display. Procesorul M1 Pro are suport pentru două ecrane, în timp ce procesorul M1 Max are suport pentru patru ecrane .

Apple a anunțat că se concentrează pe consumul de energie atât la procesoarele M1 Pro, cât și la cele M1 Max. În mod similar, procesoarele, care sunt asertive în ceea ce privește performanța, vor oferi o durată ridicată a bateriei.

Apple Secure Enclave este numele dat tehnologiei de securitate bazate pe hardware. Noua tehnologie vine cu multe inovații, cum ar fi pornirea sigură și tehnologiile care previn abuzul în aplicația care rulează.

