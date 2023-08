Apple Music lansează o stație de descoperire pentru a te ajuta să găsești melodii noi

Apple Music, platforma populară de streaming muzical, a introdus o nouă stație special creată pentru a te ajuta să găsești melodii noi pe care s-ar putea să le apreciezi. Stația Discovery, disponibilă în aplicația mobilă, desktop și web a Apple Music, redă o selecție de muzică personalizată, bazată pe ceea ce ai ascultat recent, dar nu ai adăugat încă în biblioteca ta sau nu ai auzit până acum. Această noutate a fost observată de Apple Insider și 9to5Mac.

Deși Apple nu a anunțat oficial lansarea stației Discovery, aceasta este deja disponibilă pentru majoritatea utilizatorilor. Poți găsi opțiunea accesând secțiunea Listen Now și apoi căutând sub secțiunea Stations for You. Stația Discovery funcționează în paralel cu stația [Numele tău], care redă o selecție de melodii pe care deja le ai în bibliotecă.

Unii dintre colegii mei de la The Verge au avut acces la stația Discovery și au constatat că aceasta face o treabă destul de bună în a aduce în prim-plan muzică care le place, dar pe care nu au auzit-o încă. Jay Peters spune că muzica recomandată a fost „pe gustul meu”, în timp ce Wes Davis a fost de acord că „pare destul de bună”.

Oricum ar fi, această nouă stație ar trebui să ajute Apple să ajungă la nivelul playlist-urilor Discover Weekly de la Spotify, care oferă săptămânal o listă de melodii recomandate utilizatorilor, bazată pe algoritmi.