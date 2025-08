Apple nu mai poate întârzia în domeniul AI, avertizează Tim Cook

Apple CEO Tim Cook a avut recent o întâlnire informativă cu angajații, de aproximativ o oră, în care le-ar fi transmis că firma “trebuie” să iasă învingătoare pe zona inteligenței artificiale. Informațiile vin de la Mark Gurman, de la Bloomberg.

Discuția a urmat după prezentarea rezultatelor financiare, în cadrul căreia Cook anunțase deja pentru investitori că Apple va majora “semnificativ” investițiile în AI. Se pare că mesajul pentru echipă a fost similar: “Apple must do this. Apple will do this. This is sort of ours to grab.”

Chiar dacă în ultimele luni compania a lansat mai multe funcții cu AI sub umbrela Apple Intelligence, îmbunătățirile promise pentru Siri întârzie considerabil. Cook a părut să recunoască că Apple e în urmă față de rivali, fără să ofere detalii despre termene exacte.

“Rareori am fost primii,” a mai spus el, amintind că au existat PC-uri înainte de Mac, smartphone-uri înainte de iPhone, tablete înainte de iPad și playere MP3 înainte de iPod. În stilul său caracteristic, a adăugat că, deși nu a inventat aceste categorii, Apple a creat versiunile “moderne” care au definit piața.

Deocamdată nu se știe când vom vedea următoarea generație Siri, dar e clar că investițiile în AI vor fi o prioritate majoră pentru Apple în perioada următoare.