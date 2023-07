Apple pregătește un iPhone revoluționar fără borduri în partea frontală, doar din sticlă

În lumea smartphone-urilor, un ecran 100% „borderless” a fost mereu o dorință a utilizatorilor. Se pare că Apple își propune să îndeplinească această dorință, după ce a solicitat colaborarea celor de la Samsung și LG pentru a dezvolta un ecran de telefon complet fără borduri. Această inovație ar fi una deosebită pentru industria mobilei și ar marca un pas important în evoluția telefoanelor inteligente.

Camera frontală va fi ascunsă sub ecran, folosind tehnologia UPC

Pe lângă ecranul fără borduri, Apple are în plan să ascundă și camera frontală sub acesta, folosind tehnologia UPC (Under Panel Camera). Această tehnologie a fost deja implementată de Samsung în Galaxy Z Fold 3 în 2021. Cu toate acestea, Apple are în vedere să meargă și mai departe, dorind să construiască întregul corp al iPhone-ului dintr-un sticla ultra-rezistentă.

Provocări tehnice și rezistența dispozitivului

Această inovație vine însă cu câteva provocări tehnice de rezolvat înainte de a putea avea un iPhone fără borduri și construit doar din sticlă. Interferențele la nivelul antenei integrate în telefon pot fi o problemă, la fel și apăsările involuntare pe ecran datorate lipsei marginilor. În plus, rezistența întregului dispozitiv trebuie să fie luată în considerare. Deși suntem încă departe de telefoanele transparente pe care le-am văzut în filmele și serialele SF, progresul făcut de Apple este remarcabil.

În așteptarea lansării iPhone 15

În timp ce așteptăm lansarea iPhone 15 în luna septembrie, care va avea încă unele margini, se pare că modelul Pro Max va veni cu cele mai subțiri borduri din lume. Astfel, Apple ne oferă un îndiciu că viitorul iPhone fără borduri este mai aproape decât ne-am fi imaginat.