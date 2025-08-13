Apple pregătește un MacBook de 599 dolari cu cip din iPhone. Țintește segmentul buget și școala

Apple ia în calcul o mișcare rară pentru linia MacBook. Potrivit DigiTimes, compania dezvoltă un laptop nou poziționat între 599 și 699 dolari, cu un procesor A18 Pro folosit pe iPhone 16 Pro. Modelul ar intra în producție în trimestrul al treilea din acest an, cu lansare estimată la final de 2025 sau început de 2026. Informațiile vin din lanțul de aprovizionare, deci nu vorbim despre un anunț oficial, dar semnalul este clar. Apple caută volum într-o zonă unde până acum a lăsat loc liber altora.

În prezent, cel mai accesibil MacBook listat de Apple este Air de 13 inci cu M4, la 999 dolari fără reduceri. Pragul de preț ridicat ține mulți cumpărători departe, iar noul model promite să schimbe regula. Vorbim despre un ecran de 12,9 inci, puțin mai mic decât cei 13,6 inci de pe MacBook Air. Nu există încă detalii despre panou, însă compania ar putea renunța la Liquid Retina pentru a reduce costurile. Este o decizie logică dacă obiectivul este prețul final, nu spec sheet-ul care să impresioneze.

Partea tehnică ridică cea mai mare curiozitate. Toate MacBook-urile actuale rulează pe seria M, gândită pentru sarcini grele și autonomie mare. Pe modelul accesibil, DigiTimes notează tranziția la A18 Pro, un cip pe 3 nm N3E de la TSMC, același care alimentează iPhone 16 Pro. Dincolo de etichete, diferența nu ține doar de putere brută. M-urile au mai multe nuclee de performanță, GPU mai generos și control termic adaptat pentru laptop. Un A18 Pro ar putea oferi agilitate în sarcini cotidiene și eficiență energetică bună, însă rămâne de văzut cum va gestiona încărcarea susținută, editarea video sau proiectele complexe. Memoria și stocarea nu sunt încă detaliate, iar acestea pot înclina balanța decisiv.

Strategic, mutarea are sens. Apple vinde bine MacBook, lucru vizibil și în cel mai recent raport financiar, dar compania ar miza că un model cu preț competitiv poate urca livrările cu 30 până la 40 la sută, de la 17–18 milioane la peste 23 de milioane de unități. O astfel de țintă arată ambiție, dar și presiunea de a acoperi nișe neatinse. Publicul care astăzi alege un Chromebook pentru preț și simplitate ar putea lua în calcul un Mac dacă taxa de intrare scade. Iar în educație, unde decizia se ia pe buget și pe cost total de utilizare, un MacBook ieftin ar schimba conversația.

Există însă întrebări firești. Un MacBook pe A18 Pro nu riscă să calce pe terenul MacBook Air sau să muște din vânzările de iPad. Răspunsul ține de delimitarea produselor. Dimensiunea ecranului, materialele și tipul panoului pot crea distanță față de Air. Pe de altă parte, un laptop ieftin cu macOS poate fura utilizatori care astăzi aleg iPad pentru scris, cursuri online sau productivitate de bază. Apple a mai reușit segmentări fine, dar când apropii atât de mult prețurile, canibalizarea devine o variabilă cu greutate.

Comparativ cu ceea ce vedem în zona „buget”, succesul nu se joacă doar la hardware. Ecosistemul, actualizările pe termen lung, experiența out of the box și un trackpad bun cântăresc mult în ochii cuiva care vrea un laptop fără bătăi de cap. Dacă Apple livrează o experiență curată și o autonomie solidă, chiar cu un ecran mai modest, poate convinge. Dacă performanța sub sarcină și dotările de bază sunt prea strânse, competiția rămâne confortabilă.

Pentru România, un astfel de MacBook ar putea fi primul „Apple de birou” pentru mulți. Instituțiile de învățământ și companiile mici privesc atent raportul preț calitate, iar un model entry cu macOS ar fi relevant în licitații și dotări standard, cu condiția ca prețul local, taxele și disponibilitatea să nu dilueze avantajul. Pentru utilizatorul obișnuit, tentația e clară. Un laptop Apple nou la preț de mainstream înseamnă acces la aplicațiile din ecosistem, sincronizare cu iPhone și o curbă mică de învățare.

Calendarul contează. Producția de masă ar trebui să înceapă în trimestrul al treilea, iar disponibilitatea este proiectată pentru final de 2025 sau început de 2026. În termeni de achiziție, înseamnă că decizia de azi nu se schimbă mâine. Ce se schimbă este perspectiva. Apple pare dispusă să intre într-o zonă în care până acum a jucat conservator. Dacă zvonurile se confirmă, piața buget va primi un competitor cu greutate, iar utilizatorii vor câștiga o alternativă reală la opțiunile de până acum.

Pe scurt, Apple testează o nouă rețetă pentru volum. Un MacBook la 599 dolari cu cip din iPhone, ecran de 12,9 inci și compromisuri atent alese poate deschide ușa către milioane de utilizatori care până acum priveau Mac din vitrină. Miza este să păstreze echilibrul între preț, experiență și poziționarea restului gamei. Dacă reușește, segmentul „entry” arată brusc mai interesant, inclusiv la noi.