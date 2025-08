Apple TV+ România 2025: Disponibilitate, Prețuri și Seriale Noi

Apple TV+ în România? Serviciul de streaming al Apple încă nu e disponibil oficial la noi, deși a fost lansat prin 2019 în vreo 230 de țări. E o chestie ciudată rău – Moldova are acces, dar noi românii trebuie să ne descurcăm cu tot felul de tertipuri ca să putem vedea serialele alea exclusive Apple Originals.

Din noiembrie anul trecut însă s-ar putea să se schimbe ceva. UE i-a tras o atenționare serioasă celor de la Apple pentru că fac geo-blocking, ceea ce e considerat ilegal. Apple are o lună să vină cu niște soluții, altfel riscă amenzi de până la 4% din veniturile lor anuale. Vorbim de miliarde de dolari aici.

Moldova merge, România nu – logica Apple

E una din situațiile alea absurde din lumea streamingului: Apple TV+ funcționează în Moldova, dar la noi nu. Sincer, nu înțelege nimeni de ce. Poate sunt chestii cu licențele, poate probleme birocratice, dar mulți români consideră treaba asta discriminatorie.

Nu știe nimeni exact motivul pentru care Apple ne-a lăsat pe dinafară. Sunt tot felul de teorii – de la probleme cu autoritățile locale până la considerente comerciale. Cert e că românii care vor să se uite la Apple TV+ trebuie să folosească VPN-uri sau Apple ID-uri din alte țări. Nu e tocmai comod.

Și mai ciudat e că în toate forumurile Apple găsești români care întreabă de ani de zile când o să ajungă serviciul și la noi. Răspunsul e mereu același: „nu avem informații despre asta”. Frustrarea e înțelegătoare.

Prețuri și abonamente – nu e chiar ieftin

Apple TV+ costă 9,99 dolari pe lună în majoritatea țărilor, cu 7 zile de încercare gratuită. Poți să îl folosești în familie – până la 6 persoane cu un singur abonament, ceea ce nu e rău. Dacă îți iei un iPhone sau iPad nou, primești 3 luni gratis.

În februarie anul ăsta Apple a lansat în sfârșit aplicația și pe Android, la 10 dolari pe lună. Trebuie să ai măcar Android 10. E o mișcare logică – de ce să limitezi serviciul doar la ecosistemul Apple?

Mai e și Apple One Bundle, care începe de la vreo 20 de dolari pe lună și include mai multe servicii Apple. Pentru studenți care au deja Apple Music e gratis. Destul de decent ca ofertă.

Serialele care merită văzute în 2025

Severance – nebunie curată cu premii

Severance Sezonul 2 a fost lansat în ianuarie și a luat-o razna cu nominalizările – 27 la Emmy 2025, cel mai mult din anul ăsta. E un thriller psihologic despre niște angajați care și-au împărțit amintirile între job și viața personală prin operație. Sună SF, dar e făcut atât de bine încât uiți că e imposibil.

Adam Scott joacă rolul principal, alături de Christopher Walken și Patricia Arquette. Sezonul 2 se axează pe ce se întâmplă după ce echipa încearcă să comunice cu lumea de afară. Fără să dau spoilere, dar tensiunea e la maximum.

Foundation – space opera cu buget serios

Foundation Sezonul 3 a revenit în iulie după doi ani de pauză. E bazat pe cărțile lui Asimov și urmărește încercarea de salvare a umanității când Imperiul Galactic se prăbușește. Nu e pentru toată lumea – trebuie să îți placă SF-ul complex și să ai răbdare cu world-building-ul.

Sezonul nou aduce un personaj numit „The Mule” care vrea să controleze galaxia prin forță și manipulare mentală. Jared Harris și Lee Pace sunt în continuare în distribuție. Vizual e spectaculos, iar bugetul se vede.

Alte producții care fac zgomot

Chief of War cu Jason Momoa a debutat pe 1 august – o dramă istorică despre unificarea Hawaii-ului. Momoa pare că și-a găsit un rol mai potrivit decât Aquaman.

Murderbot cu Alexander Skarsgård (mai 2025) e o adaptare SF despre un android de securitate cu personalitate. Conceptul pare interesant, dar n-am văzut încă cum iese.

La filme avem Fountain of Youth cu John Krasinski și Natalie Portman, regizat de Guy Ritchie, plus The Gorge cu Miles Teller și Anya Taylor-Joy. Apple încearcă să atragă nume mari.

Extensia pe Android – era și timpul

În februarie Apple a lansat în sfârșit aplicația pe telefoanele Android, nu doar pe Android TV. Era o decizie așteptată de mult timp. De ce să îți limitezi audiența la doar utilizatorii de iPhone?

Include și MLS Season Pass pentru fotbal (unde joacă Messi). Lansarea e treptată, începând cu SUA. În Europa merge doar pe televizoare deocamdată. Progresul e lent, dar măcar există.

Calitatea tehnică – aici Apple nu face rabat

Apple TV+ oferă conținut în HDR 4K cu Dolby Vision și Dolby Atmos. Poți descărca serialele pentru vizionare offline – util când internetul face figuri. Și nu are reclame, spre deosebire de concurenți care bagă din ce în ce mai multe.

Se zvonește că noul Apple TV 4K din 2025 va avea Wi-Fi 6E sau 7, chip mai rapid și poate chiar cameră pentru FaceTime. Rămâne de văzut.

Șansele României să primească serviciul

Presiunea UE ar putea schimba situația. În noiembrie 2024, Comisia Europeană a notificat oficial Apple că geo-blocking-ul lor încalcă regulamentele europene. Nu e prima dată când Apple are probleme cu autoritățile europene.

Investigația din Belgia, Germania și Irlanda a găsit că Apple „discriminează ilegal consumatorii europeni pe baza locației”. Apple are o lună să propună soluții. Știind cât de mult ține Apple la imagine, probabil că va face ceva.

NOD a devenit distribuitor autorizat Apple în România din iulie 2025. Poate e un semn bun pentru serviciile Apple în general. Dar nu înseamnă automat că Apple TV+ vine curând la noi.

Concurența din România

Dacă ar veni Apple TV+ în România, ar concura cu Netflix (5,99-13,99 euro/lună din ianuarie 2025), Max (4,99-9,99 euro/lună), Disney+ (6-10 euro/lună) și SkyShowtime (3,99-8,99 euro/lună). Prețurile astea arată că românii nu prea sunt dispuși să plătească mult pe streaming.

Apple are avantajul calității – au câștigat peste 538 de premii, inclusiv primul Oscar pentru serviciu de streaming cu „CODA”. Dezavantajul e catalogul mic – Netflix are mii de titluri, Apple are câteva sute.

Viitorul Apple TV+

Apple bagă anual peste 6 miliarde de dolari în conținut original. Pentru 2025-2026 vin Martin Scorsese, noi sezoane din „Ted Lasso” și „Prehistoric Planet”. Nu par să renunțe prea curând.

Deși serviciul pierde vreo miliard de dolari pe an, Apple continuă să investească. Au peste 25 milioane de abonați la nivel global și calitatea crește constant. Doar că pentru români rămâne inaccesibil oficial.

Pentru noi, soluțiile rămân VPN-urile și Apple ID-urile din alte țări, deși Apple devine mai bun la detectarea trucurilor astora. Speranța e că presiunea UE va determina Apple să ridice restricțiile. Până atunci, ne mulțumim cu ce avem.

Apple TV+ rămâne un serviciu premium cu conținut de calitate, dar inaccesibil pentru români prin mijloace oficiale. S-ar putea să se schimbe sub presiunea europeană, dar deocamdată nu avem decât să așteptăm. Și să sperăm că nu va mai dura încă 6 ani.