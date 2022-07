Apple va lansa iPads mai subtiri si cu ecran OLED

Potrivit unor zvonuri credibile aparute in ultimele zile, Apple va lansa o serie de iPad-uri cu ecrane OLED in urmatorii ani, cel mai probabil in 2024. Pentru asta, Apple ar colabora deja cu Samsung si LG pentru furnizarea display-urilor OLED create in mod special pentru viitoarele iPad-uri.

Mai mult, procesul de fabricatie al acestor panouri a fost modernizat, pentru ca aceasta componenta sa fie cat mai usoara si mai subtire. In felul acesta si tableta in sine va putea fi mai compacta si mai putin obositoare la utilizare prelungita. Daca vestea ca tableta va deveni si mai subtire va ingrijoreaza, ar trebui sa tineti cont de faptul ca in acelasi timp se lucreaza la dezvoltarea unui strat pentru imbunatatirea durabilitatii ecranului. In ceea ce priveste rata de refresh, ne asteptam ca aceasta sa fie intre 10Hz si 120 Hz, lucru ce ar imbunatati autonomia bateriei.

Potrivit acelorasi surse, prototipurile de iPad cu ecran OLED se afla deja in productie, tot cu ajutorul Samsung si LG. Acest lucru va permite companiei sa desfasoare o serie de teste menite sa asigure calitatea finala a tabletei. Printre primele modele ale seriei cu panou OLED sunt asteptate un iPad Pro de 11 inci si unul de 12.9 inci diagonala.