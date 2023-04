Apple va lansa noi produse la WWDC 2023: Mac-uri noi, update-uri majore pentru Apple Watch si headset-ul de realitate mixta „Reality Pro”

Conform unui articol publicat de Bloomberg si scris de Mark Gurman, Apple va anunta la WWDC 2023 mai multe produse noi. Printre acestea se numara noi modele de Mac-uri, update-uri majore pentru Apple Watch si headset-ul de realitate mixta „Reality Pro.

Apple pregateste lansarea mai multor modele de MacBook-uri

In ceea ce priveste noile Mac-uri, Mark Gurman nu a dezvaluit prea multe detalii despre acestea, dar a mentionat ca Apple va lansa in acest an sau la inceputul anului 2024 cateva modele noi. Printre acestea se numara un MacBook Air de 15 inch, un MacBook Air de 13 inch actualizat si noi versiuni ale MacBook Pro cu ecrane de 13 si 16 inch. In plus, Apple trebuie sa inlocuiasca Mac Pro-ul cu un model cu Apple Silicon si se pare ca va actualiza si iMac-ul all-in-one de 24 inch. Desi nu se stie cu exactitate care dintre aceste modele vor fi lansate la WWDC 2023, Bloomberg noteaza ca „cel putin cateva dintre noile laptopuri” vor fi prezentate.

Pe partea de software, WatchOS va primi un update major care va include o interfata reconfigurata. In rest, nu se asteapta update-uri majore pentru sistemele de operare iOS, iPadOS, macOS si tvOS, dar se lucreaza la implementarea posibilitatii de a instala aplicatii din surse externe pe iOS pentru a respecta legislatia UE.

Cel mai asteptat produs: headset-ul de realitate mixta „Reality Pro”

Cel mai asteptat produs care va fi prezentat la WWDC 2023 este headset-ul de realitate mixta „Reality Pro”, care va oferi o combinatie de realitate augmentata si virtuala. Dispozitivul va rula pe un nou sistem de operare Apple numit xrOS, iar compania se asteapta ca dezvoltatorii sa creeze aplicatii pentru acesta. Potrivit unui articol Bloomberg din ianuarie, headset-ul va fi dotat cu functii avansate precum urmarirea mainilor si a ochilor, suport pentru avataruri digitale in apelurile FaceTime si o coroana digitala care va permite headset-ului sa treaca intre realitatea augmentata si cea virtuala. Se asteapta ca headset-ul sa fie scump, avand un cost de aproximativ 3000 de dolari si sa ofere o durata de viata a bateriei de doua ore printr-un pachet de baterii conectat la headset.

Se asteapta ca WWDC 2023 sa fie unul dintre cele mai mari evenimente de lansare de produse pentru Apple, cu lansarea a mai multor dispozitive noi, inclusiv un nou MacBook Air, un MacBook Pro si headset-ul de realitate mixta „Reality Pro”. Evenimentul va avea loc