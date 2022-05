Apple va trece la 3 nm cu noul cip M2, dar va păstra 5 nm cu A16

Gigantul din Cupertino lucrează în prezent la două SoC-uri, A16, care va fi creierul lui iPhone 14, și M2, care va fi folosit în noua generație MacBook Air. Ambele vor folosi arhitectura ARM, dar vor fi construite pe noduri diferite și vor oferi un nivel de performanță foarte diferit, așa cum era de așteptat.

O sursă destul de sigură susține că Apple va păstra nodul de 5 nm cu SoC A16 și va trece la procesul de 3 nm al TSMC cu cipul M2. Informația are foarte mult sens deoarece, până la urmă, nodul de 3nm este cel mai avansat care există în prezent și, prin urmare, este unul dintre cele mai limitate și mai scumpe. Prin aceasta vreau să spun că este probabil ca Apple să nu-și asigure toată aprovizionarea necesară pentru a produce suficiente cipuri A16 și M2 sub respectivul nod și de aceea ar fi putut alege să folosească 5 nm în SoC A16.

Informațiile se referă și la o ultimă variantă a cipului M1 care va avea, teoretic, nuclee „îmbunătățite”, adică bazate pe o arhitectură mai actuală. Pentru a înțelege acest lucru, amintiți-vă că SoC-urile Apple M1, M1 Pro, M1 Max și M1 Ultra folosesc nuclee „Firestorm” de înaltă performanță și nuclee „Icestorm” de înaltă eficiență, care sunt aceleași arhitecturi care sunt prezente în SoC-ul A14. .

Ei bine, cea mai recentă versiune a lui Apple M1 care, teoretic, urmează să vină, ar avea aceleași nuclee ca modelul actual, dar ar folosi arhitectura „Blizzard” în nucleele de înaltă eficiență și arhitectura „Avalanche” în nucleele de înaltă eficiență. nuclee de eficiență.performanță, aceleași arhitecturi folosite de Apple A15 SoC. Dacă acest lucru este confirmat, ne putem aștepta la o ușoară îmbunătățire a IPC și, prin urmare, la o performanță mai mare. Nu știm ce echipe vor folosi acea nouă versiune Apple M1, dar se zvonește că ar putea duce la următoarea generație de laptop-uri MacBook Pro.

Apple M2 va fi primul de 3nm și ar putea folosi arhitectura ARMv9

Pe lângă saltul în procesul de producție, care ar trebui să permită îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește performanța și eficiența, noul cip Apple M2 ar putea deveni primul al companiei Apple care are nuclee ARMv9 personalizate. Dacă acest lucru se confirmă, saltul de nivel de putere ar putea fi mult mai mare decât ne-am imaginat, deși trebuie să luăm această informație cu prudență pentru că nu a fost confirmată.

Numărul maxim de nuclee pe care îl va avea Apple M2 nu a fost dezvăluit, dar s-a zvonit că va fi echipat cu 8 nuclee de înaltă performanță și 4 nuclee de înaltă eficiență, ceea ce ne-ar lăsa cu un total de 12 nuclee. Rețineți că am văzut o mulțime de ieșiri și veniri legate de acest cip în ultimul an, așa că în acest moment este imposibil să luăm ceva de la sine înțeles. Una peste alta, se pare că acest cip va fi un salt înainte major atât în ​​ceea ce privește performanța brută, cât și eficiența.

Revenind la Apple A16, acesta ar fi exact opusul M2, deoarece se conturează ca un cip continuu cu puține inovații și îmbunătățiri în comparație cu Apple A15. Asta înseamnă că nu ar oferi schimbări semnificative în ceea ce privește performanța față de generația actuală, nici la CPU și nici la GPU, lucru care are și sens pentru că tocmai ultimele cipuri din seria A pe care Apple le-a lansat nu au surprins din punct de vedere pe partea de putere brută și au urmat această tendință. Dacă la asta adăugăm posibila întreținere a nodului de 5nm, cred că lucrurile ar fi și mai clare.