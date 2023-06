Apple Vision Pro: Visul AR devenit realitate

La WWDC 2023 a fost ocazia pentru Apple de a prezenta primul său dispozitiv de realitate augmentată, Apple Vision Pro, care pare să fie primul pas spre era „calculului spațial”. Dispozitivul pare să fie foarte ușor și modular, cu o interfață complet nouă numită visionOS. Să examinăm împreună caracteristicile acestui nou produs.

Apple Vision Pro

Un dispozitiv AR inovator

Apple Vision Pro a fost prezentat de Tim Cook ca „One More Thing” înaintea evenimentului de deschidere a conferinței. Dispozitivul are o ramă super ușoară și o configurație modulară, cu o interfață complet nouă numită visionOS. Apple a studiat cu atenție această nouă interfață, introducând câteva noutăți interesante față de ceea ce am văzut până acum datorită concurenților precum Meta sau HTC.

Apple Vision Pro

Interacțiune prin voce și mâini

Este interesant faptul că dispozitivul nu va avea niciun controler fizic dedicat, dar se va putea interacționa cu el prin voce și mâini. Este suficient să priviți câmpul de căutare și să începeți să dictează căutarea. Dispozitivul pare să fie foarte intuitiv și ușor de utilizat.

Apple Vision Pro

O gamă largă de aplicații

Dispozitivul pare să fie foarte versatil, cu multe aplicații disponibile, printre care Adobe și Microsoft pentru Office. De asemenea, Disney Plus va fi disponibil din prima zi. Se vor putea muta ferestrele și aplicațiile în mediul „virtual” și le vor putea proiecta în lumea reală. În plus, pare că nu vor mai fi probleme cu monitoarele insuficiente pentru cei care fac editare video sau producție audio.

Apple Vision Pro

Design inovator

Dispozitivul pare să aibă un design inovator, cu patru camere video pe partea inferioară a ecranului (două pe ochi), un ecran intern realizat cu tehnologia MicroOLED și un ecran extern OLED curbat. Bateria externă asigură o autonomie de două ore, în timp ce Digital Crown permite trecerea de la lumea reală la una complet virtuală.

Apple Vision Pro

Preț și disponibilitate

Apple Vision Pro va fi disponibil începând cu 3.499 de dolari, dar vânzările vor începe doar în SUA începând cu începutul anului viitor. Cu toate acestea, potențialii cumpărători vor avea ocazia de a încerca Vision Pro în magazin pentru o versiune personalizată a măștii. Pare că vor fi mai multe modele în viitor și că alte țări vor fi implicate în următoarele luni.

Apple Vision Pro

Concluzii

Apple Vision Pro pare să fie un produs foarte inovator și versatil, care deschide noi posibilități în domeniul realității augmentate și al „calculului spațial”. Designul modular și ușor, interfața intuitivă și gama largă de aplicații disponibile îl fac un produs interesant pentru pasionații de tehnologie. Abia așteptăm să vedem cum va fi primit de public!