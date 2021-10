Apple Watch 7 este al treilea dispozitiv dezvăluit de Tim Cook în cadrul evenimentului Apple din 14 septembrie, prezentat imediat după iPad (2021) și iPad Mini și înainte de iPhone 13. Data oficială de lansare este stabilită pentru 15 octombrie, în timp ce precomenzile au început de astăzi, vineri, 8 octombrie. Astfel, prin articolul de față vei afla cat costa Apple Watch 7.

Noul design al Watch 7 neagă ceea ce a fost ipotezat de zvonuri și vine cu margini rotunjite care îl fac foarte asemănător cu modelele anterioare. Rama ecranului este cu 20% mai subțire și oferă o vizibilitate mai bună decât Apple Watch 6.

Printre cele mai interesante inovații se numără și noua tastatură care poate fi utilizată cu ușurință datorită dimensiunii mai mari a ecranului Watch 7, care anul acesta va fi disponibil în formatele de 41mm și 45mm.

Watch 7 va putea conta pe noile funcții introduse de watchOS 8, același sistem de operare pe care îl vom găsi la bordul Apple Watch 3 și al următoarelor Apple Watch-uri, însă doar Watch 7 va fi singurul care va profita din plin de noile funcții.

Apple Watch Series 7 are certificare IP6X și o nouă tehnologie de încărcare, care este cu 30% mai rapidă decât cea a Watch 6. Autonomia declarată este de 18 ore, iar 8 minute de încărcare sunt suficiente pentru 8 ore de autonomie.

Precomanda Apple Watch 7: Unde este cel mai bun pret?

La momentul scrierii acestui articol, Apple Watch 7 este disponibil pentru precomandă doar la trei furnizori în România. Pe eMag acesta are un pret de pornire de 2.049 de lei, pe Flanco de 2.099 lei și pe Altex de 2.549 lei.

Cei dornici să facă trecerea către noua generație, trebuie să știe că în regim național pot face rost de Apple Watch 7 prin precomandă. Cel mai bun preț la care îl puteți achiziționa, și anume cel mai ieftin, îl puteți vedea consultând tabelul de mai jos:

Apple a fost remarcabil de consecvent de-a lungul timpului, întrucât a menținut un preț de pornire pentru ceasurile sale de 399 dolari și ca perioadă de lansare jumătatea lunii septembrie.

Apple a început să își vândă ceasurile de la 399 dolari începând cu Apple Watch Series 4 și nu s-a mai abătut de atunci de la acesta. Având în vedere că Apple Watch SE se menține în partea mai accesibilă (cu un preț de 279 dolari) Apple Watch este în continuare opțiunea principală în materie de smartwatch-uri și foarte puține persoane găsesc motive pentru a trece către alte modele.

Apple Watch 7: Design

În ciuda a ceea ce a fost ipotezat de zvonurile care au circulat în ultimele luni, Apple a decis să reînvie designul cu margini rotunjite ale precedentului Apple Watch. Cu toate acestea, datorită cadrelor mai subțiri de 1,7 mm, ecranul Watch 7 este cu 20% mai mare decât cel al predecesorului său.

Dimensiunile per general cresc, de asemenea, în formate de 41mm și 45mm care înlocuiesc formatele anterioare de 40mm și 44mm. Ecranul are mai multe îmbunătățiri față de modelele anterioare, luminozitatea crescând cu 70% în mediile interioare.

Ecranul este suficient de mare pentru a afișa tastatura QWERTY pe toată lățimea ecranului pentru prima dată, permițând tastarea în mod normal sau trăgând degetul peste taste pentru a forma cuvinte cu QuickPath. Deși am văzut aplicații terțe capabile să ofere opțiuni similare în trecut, aceasta este prima dată când Apple oferă o caracteristică nativă care utilizează tastatura QWERTY.

Apple susține că ecranul de pe Watch 7, pe lângă faptul că este mai durabil, este cu 50% mai gros decât cel de pe Apple Watch 6.

Acestea fiind spuse, un ecran mai mare și mai gros va duce inevitabil la o creștere a greutății. Apple nu a confirmat încă specificațiile Watch 7, dar un document de asistență scurs la sfârșitul lunii septembrie pare să indice creșterea în greutate pentru toate modelele.

Apple Watch 7: Dimensiuni

Apple Watch 7 a crescut în ceea ce privește înălțimea, întrucât acum e mai mare cu 1 milimetru (mm) și este disponibil acum în următoarele dimensiuni:

Apple Watch 7 de 41 mm

Apple Watch 7 de 45 mm

Toate modelele până la Apple Watch 3 au venit în carcasă cu înălțimea de 38 și 42 mm, deoarece Apple Watch 4 a fost ceasul care era disponibil în 40 și 44 mm. Acum, Apple Watch 7 vine în variantă de 41 mm și de 44 mm. Ca fapt divers, conexiunea brățării noului Apple Watch rămâne neschimbată și, astfel, brățările Apple Watch rămân compatibile indiferent de model.

Apple Watch 7: Specificații și funcții

Pe plan intern, Apple Watch 7 ar putea veni cu procesorul S7, care, datorită dimensiunii sale, ceasul va beneficia de mai mult spațiu pentru o baterie mai mare și alte componente. Aceasta este o noutate care derivă din tehnologia dezvoltată de furnizorul taiwanez ASE Technology.

Potrivit altor zvonuri, noul model Apple Watch va include, de asemenea, funcții ultra-broadband, aceeași tehnologie folosită de AirTag pentru tracking, precum și de iPhone 11, respectiv iPhone 12.

Ecran MicroLED

Apple Watch 7 va sosi cu un ecran care de această dată nu va mai fi OLED ci microLED, fapt ce permite Apple Watch-ului să fie mai subțire (sau poate neschimbat dacă este mărită capacitatea bateriei) și mai eficient din punct de vedere energetic. Ecranele microLED oferă o luminozitate mai bună și nu suferă de probleme de degradare ca cele OLED.

În 2018, Bloomberg a raportat că Apple ar putea lucra într-o clădire anonimă din California pentru a produce ecrane MicroLED; Partenerul principal al Apple, Foxconn, lucrează de ani de zile la MicroLED-uri. Trecerea la tehnologia MicroLED nu s-a materializat pentru Apple Watch 6, dar probabil Apple Watch 7 va primi acest upgrade binevenit, care și-a făcut deja debutul pe iPad Pro M1.

Monitorizarea glicemiei

Monitorizarea glicemiei ar putea fi una dintre caracteristicile distinctive ale lui Apple Watch 7. Acest lucru ar putea fi de mare folos pentru persoanele care suferă de diabet zaharat. În trecut au existat zvonuri în această direcție, întrucât această funcție ar trebui, prin urmare, să monitorizeze nivelul zahărului din sânge prin piele.

Această noutate a fost confirmată și de un sondaj oficial Apple. Compania a pus mai multe întrebări despre obiceiurile utilizatorilor de monitorizare a sănătății, inclusiv una despre utilizarea aplicațiilor pentru monitorizarea medicamentelor și a nivelului de zahăr din sânge.

Presiune sanguină

Există câteva motive pentru care monitorizarea tensiunii arteriale ar putea veni la Apple Watch 7. Una dintre ele este concurența: Samsung Galaxy Watch 3 are un senzor pentru monitorizarea tensiunii arteriale, deci există deja un model pe care Apple l-ar putea urma, deși – ca întotdeauna – Apple ar putea să o facă în felul său.

Înot

De-a lungul anilor, Apple Watch a devenit un aliat valoros și pentru sporturile nautice apă. În acest sens, au existat zvonuri că următorul smartwatch de la Apple ar putea veni cu noi caracteristici de monitorizare a înotului.

Nivelul de stres

Pe Apple Watch 6 ne așteptam să avem parte de funcții pentru gestionarea stresului, dar nu le-am primit. Acum, toată atenția este pe Seria 7, la care două surse au confirmat că Apple lucrează să facă noul să smartwatch să simtă atacurile de panică și nivelul de stres ridicat.

Baterie

De-a lungul anilor, Apple a eșuat în oferirea de autonomie cât mai bună deoarece s-a concentrat pe funcții suplimentare, cum ar fi AOT (Always On Display). 2021 ar putea fi, însă, un an bun. De ce? Potrivit zvonurilor online, Apple Watch 7 va avea o baterie mai mare care va îmbunătăți autonomia fără a fi nevoie să crească dimensiunea ceasului în sine.

Software

Așa cum a anunțat chiar Apple, Apple Watch 7 va folosi noul sistem de operare watchOS 8. Printre cele mai interesante caracteristici se numără noua aplicație Mindfulness (care integrează aplicația Breathe), adăugarea de noi activități (inclusiv Tai Chi și Pilates care devin parte a aplicației Antrenament) capacitatea de a urmări ritmul respirator în timpul somnului și noi funcții pentru aplicația „Fotografii”.

Întrebări frecvente

De ce Apple Watch-ul este atât de popular? În ciuda faptului că are un preț mai mare decât alte ceasuri inteligente, popularitatea Apple Watch-ului este alcătuită din mai mulți factori. În primul rând, caracteristicile sistemului de operare watchOS, ca și în cazul iOS și macOS, sunt foarte optimizate. Apple investește masiv în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor sale, care sunt fluide, intuitive și fiabile.



În al doilea rând, compatibilitatea Apple Watch-ului cu toate celelalte produse Apple este nemaiîntâlnită. Astfel, cei care folosesc deja telefoane sau computere Apple se pot bucura de ecosistemul acestora printr-o simplă atingere. Ce este watchOS? După cum am menționat mai devreme, ceasurile inteligente Apple funcționează prin intermediul unui sistem de operare unic numit watchOS. La fel ca toate produsele acestei companii, sistemul evoluează la fiecare nouă versiune.



Dintre toate, cea mai recentă este versiunea 7, care poate fi găsită pe Apple Watch-urile 3, 4, 5, SE și 6. De asemenea, din punct de vedere al compatibilității și alte versiuni se pot conecta la dispozitive iOS. În acest fel, puteți, și ar trebui, să vă conectați iPhone-ul la Apple Watch.



Pe scurt, sistemul watchOS oferă acces simplu și intuitiv la diferitele aplicații aflate pe dispozitiv. Interfața este bazată pe un ecran tactil pentru a naviga prin toate funcțiile sale. Cel mai important, watchOS este actualizabil. Cu toate acestea, versiunea 6, de exemplu, se poate conecta doar la iOS 13 sau o versiune ulterioară pe iPhone. Prin ce se diferențiază Apple Watch de alte ceasuri inteligente? În primul rând, după cum am văzut deja, watchOS este mai popular decât alte sisteme de operare. Dar asta nu e tot! Acest lucru se datorează faptului că de la structură sa internă până la designul exterior, fiecare pas este proiectat cu atenție, cu un aspect unic, folosindu-se cel mai bun material.



Apple permite personalizarea brățărilor pentru aproape toate versiunile ceasurilor sale inteligente. Astfel, este posibil să alegeți, dintr-o multitudine de opțiuni, cea care se potrivește cel mai bine stilului dvs. personal (de la sport la clasic, până la brățări colorate).



Alte avantaje care diferențiază Apple Watch-ul de alte ceasuri inteligente sunt funcții precum GPS-ul, oferta variată de aplicații native, ecranul tactil cu rezoluție superioară și calitatea ridicată a materialelor folosite.

Care sunt avantajele și dezavantajele unui Apple Watch?

Deși putem comenta fiecare avantaj, este întotdeauna mai bine să vedem informațiile într-un mod mai ilustrativ. De aceea, am pregătit un tabel cu principalele avantaje (și unele dezavantaje) ale unui Apple Watch.