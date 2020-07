Apple Watch ar putea detecta simptomele Covid-19 inaintea ta

Ritm cardiac, oxigenarea sangelui, luarea temperaturii…ceasurile si bratarile inteligente stiu acum totul despre sanatatea ta. Cercetatorii au descoperit faptul ca ar putea detecta chiar si primele semne ale unei infectari cu coronavirus, inainte ca primele simptome sa isi faca aparitia.

Sanatatea este deja de mai multa vreme in centrul preocuparilor gigantilor din universul Tech. Ceasul inteligent a devenit cel mai bun exemplu in acest sens la fel ca si trackerii de activitate care multiplica informatiile date de la ritm cardiac la oxigenarea creierului, trecand pe la temperatura sau frecventa respiratorie.

Conform cercetatorilor, schimbari ale frecventei cardiace, frecventei respiratorii si alte stadii biometrice ar fi de folos in detectarea primelor stadii ale infectiei cu coronavirus. Si asta inainte ca utilizatorul sa stie ca este infectat. Acest lucru ar permite o detectare precoce a bolii pentru a se putea izola pacientii in timp ce inca se mai afla intr-o stare buna de sanatate. Atunci cand te imbolnavesti corpul tau incepe sa se schimbe treptat si frecventa cardiaca creste. Apple a adaugat posibilitatea de a efectua o electrocardiograma de pe Apple Watch Series 4. Bratarile si ceasurile conectate sunt deci de un real ajutor in detectarea infectiei cu Covid-19 si nu numai.