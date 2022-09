Pe lângă numeroasele sale dispozitive noi, Apple nu i-a uitat pe iubitorii de ceasuri inteligente în prezentarea sa de astăzi. Pentru utilizatorii cu un buget limitat, a doua versiune Apple Watch SE 2 este acum oficiala. Iată câteva specificații tehnice și prețul de vânzare.

Apple Watch SE 2 este mai puternic cu noul său procesor!

Noul chipset al noului Apple Watch SE 2, care nu s-a schimbat prea mult în design, va oferi utilizatorilor o experiență de smartwatch mai rapidă. În același timp, Apple, care continuă să se îmbunătățească, astfel încât utilizatorii să își poată monitoriza mai bine propria sănătate, a introdus și caracteristica ECG în noul său ceas.

Primul Apple Watch SE, lansat în 2020, va folosi procesorul S5, în timp ce noul ceas va oferi o performanță mai bună a bateriei cu procesorul său. Modelul, care are 40 mm și 44 mm, are trei opțiuni de culoare.

În același timp, noul Apple Watch SE are funcția de afișare permanentă. Pe partea de ecran, are aproape aceeași dimensiune ca modelul Watch 7. În plus, Apple Watch SE 2, care iese din cutie cu noul watchOS, va fi disponibil cu prețuri începând de la 249 USD.